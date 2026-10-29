¿Se acabó el Día de Muertos? Conoce hasta cuándo podrás ver las esculturas iluminadas y los túneles de cempasúchil en Reforma

Si todavía no visitas los túneles de cempasúchil y las esculturas iluminadas sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México (CDMX), aún puedes organizar una salirda para disfruta de esta temporada de Día de Muertos.

Antes de acudir, te contamos qué debes saber sobre esta atracción y hasta cuándo podrás aprovechar para tomarte fotogradías y recorrerla.

¿Hasta cuándo estará la Exposición Luminica El Camino?

Paseo de la Reforma se llena de luz y color con "El Camino", una exposición de arte lumínico monumental que celebra la vida y honra la memoria de quienes ya no están.

Esta muestra, inspirada en las tradiciones del Día de Muertos, transforma uno de los corredores más emblemátivos de la Ciudad de México en un espacio iluminado que invita a recorrerlo y disfrutar de sus instalaciones.

La exposición comenzó el viernes 23 de octubre y puede visitarse en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma. El horario establecido es de las 19:00 a las 23:00 horas, por lo que quienes deseen conocer esta propuesta artística pueden acudir por la noche para apreciar las esculturas y las luces que acompañan la celebración de esta tradición mexicana.

¡Reforma se enciende y colorea para celebrar la vida y honrar la memoria! 🕯️💀✨ A partir de este viernes 23 de octubre disfruta de "El Camino", una espectacular exposición de arte lumínico monumental en Paseo de la Reforma. 🕙19:00 a 23:00 hrs 📍Ángel de la Independencia https://t.co/gyQ5v9v9FN — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) October 24, 2026

Pero toma nota, ya que su último día en las calles de Reforma será el 8 de noviembre. Prepara y alista tu día para poder visitar estas exposiciones en la CDMX.

¿Hay clases el 1 y 2 de noviembre? Esto dice el calendario de la SEP

Para este año 2026, las fechas tradicionales de Día de Muertos caen en fin de semana: el 1 de noviembre es domingo y el 2 de noviembre es lunes.

Para el lunes 2 de noviembre, el calendario oficial de la SEP marca suspensión de labores docentes. Sin embargo, los estudiantes no tendrán clases el viernes 30 por día de consejo técnico, donde solamente los profesores asisten a los planteles.