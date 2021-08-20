Turba acosa a tiktoker en Pakistán; investigan a cientos de hombres

El caso de una tiktoker que es víctima del acoso sexual de una turba de al menos 400 hombres en Pakistán, generó indignación nacional y entre los seguidores de la influencer.

De acuerdo con medios locales, el video se viralizó en las redes sociales de Pakistán y el caso llegó hasta el primer ministro, Imran Jan y las autoridades locales.

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La tiktoker, identificada como Ayesha Akram, acudió a una plaza Minar-e en Pakistán para realizar videos para la plataforma japonesa junto con cuatro amigos para celebrar el Día de la Independencia de ese país.

Pero la turba, en su mayoría de hombres acosó a la tiktoker al cargarla y despojarla de su ropa para realizarle tocamientos no consensuados y lanzarla al aire, además de robarle alrededor de 15 mil rupias (200 dólares), las alhajas que traía y el celular con el que grababa los videos de la celebración.

Shocking beyond imagination!

400 men groping,beating & tearing cloth of 1 tiktoker girl in #MinarePakistan

Girl screaming for help.. Azaan going on in the background

These Vultures are no less than Talibanis

This is Naya Pakistan..Shameful pic.twitter.com/PBYWqAWvon — Major Surendra Poonia (@MajorPoonia) August 18, 2021

Pakistán investiga caso de acoso de turba a tiktoker

En redes sociales circuló un breve video en el que se observa a la turba de al menos 400 hombres abrazar, cargar y llevar al centro de la multitud a la tiktoker, quien suplicaba ayuda.

Debido a la gravedad del incidente de acoso contra la tiktoker, la Policía paquistaní abrió una investigación en contra de 400 hombres que integraban la turba que agredió a la joven.

Medios locales relataron que el resto de las personas que fueron testigos del acoso contra la tiktoker solo miraron o grabaron videos, pero solo una acudió a su rescate y la sacó del parque.

The girl screams for help as she’s groped by hundreds of men.There is Azaan going on in the background

They didn't care for sanctity of another person's body,they didn't care about sanctity of #MinarePakistan,they didn't care about sanctity of #Muharram#ayesha #400men #Lahore pic.twitter.com/pdMYGnfzt7 — Muhammad Elyas 🇵🇰🇵🇸 (@0doctorstrange) August 18, 2021

Bilawal Bhutto Zardari, presidente del Partido Popular de Pakistán, y seguidores de la tiktoker exigieron justicia para la joven.

El asalto de una joven por una turba en Minar-e Pakistán debería avergonzar a todos los paquistaníes. Habla de una podredumbre en nuestra sociedad. Los responsables deben comparecer ante la justicia. Las mujeres de Pakistán se sienten inseguras y es responsabilidad nuestra garantizar la seguridad y la igualdad de derechos para todos.

The assault of a young women by a mob at #minarepakistan should shame every Pakistani. It speaks to a rot in our society. Those responsible must be brought to justice. The women of Pakistan feel insecure and it is all our responsibility to ensure safety and equal rights to all. — BilawalBhuttoZardari (@BBhuttoZardari) August 18, 2021

Autoridades locales trabajan para la identificación de los involucrados en el caso de acoso contra la tiktoker a través de los videos del momento y calificó el incidente como "vergonzoso".

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