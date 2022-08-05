Murieron tres de los cuatro turistas que resultaron heridos la noche del jueves por un rayo que cayó muy cerca de la Casa Blanca, mientras que una más sigue hospitalizada.

Autoridades informaron la muerte de James Mueller, de 76 años de edad, y Donna Mueller, de 74 años, además de una tercera persona, se tratana de un hombre, de quien no proporcionaron más detalles como su nombre o su edad.

NEW: Our @fox5dc cameras caught the lightning strike that may have caused the injuries near the White House. Clearly hits either the ground or nearby tree. You can see the sparks on the ground after the contact. NEVER shelter under a tree during a storm. Lightning can be deadly! pic.twitter.com/ZCCDzRXMEJ — Mike Thomas (@MikeTFox5) August 5, 2022

Las cuatro turistas fueron hallados en una zona arbolada cerca de la estatua del ex presidente Andrew Jackson y antes de la llegada de los servicios de emergencias recibieron la asistencia de la Policía del parque y del Servicio Secreto que vigila los alrededores de la Casa Blanca.

De acuerdo a los informes de las autoridades de Estados Unidos (EU), los cuatro turistas buscaron refugio debajo de un árbol después de que una inesperada tormenta azotara la zona metropolitana de Washiungton.

Our camera was rolling on the White House North Lawn tonight when lightning struck Lafayette Park nearby, injuring four. The thunder was so loud, @gabrielle_ake and I jumped up in fright. “That’s too close — we’re shutting down” advised photographer Ron Windham. pic.twitter.com/oTtU9VeQBw — Nancy Cordes (@nancycordes) August 5, 2022

¿Qué probabilidad hay de que un rayo impacte sobre una persona?

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (EU), la probabilidad de que un rayo caiga sobre una persona es de 1 en 500 mil, esto en el periodo de un año.

Por su parte, Florida es considerada la "capital de los rayos" en Estados Unidos (EU), ya que se han registrado alrededor de 200 lesiones durante los últimos 50

Florida es la “capital de los rayos” en Estados Unidos, con más de 2000 lesiones causadas por rayos en los últimos 50 años, de acuerdo a los registros de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) del país.

¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica?