Turistas atrapados por tormenta de nieve mueren congelados en Pakistán

Al menos 22 turistas quedaron atrapados en sus autos en medio de una fuerte tormenta de nieve, por lo que fallecieron congelados a causa del intenso frío en una carretera que lleva hacia una montaña en Islamabad, al norte de Pakistán.

Este sábado, el ministro del Interior de Pakistán, Sheikh Rashid Ahmed informó que miles de carros fueron sacados de entre la nieve, pero más de mil seguían atascados en la zona.

Las autoridades informaron que las temperaturas cayeron hasta los -8 grados centígrados en la localidad de Murree, por lo que los turistas murieron por hipotermia.

El médico de los servicios de rescate Abdur Rehman dijo que luego de evacuar a todos los turistas varados en sus autos, la cifra total de fallecidos era de 22 personas, entre ellos 10 hombres, 10 niños y dos mujeres.

Latest Update - #Murree 18:45 hours



All stranded people will be shifted to 5 #PakistanArmy relief camps at Murree



Food & shelter will be provided to all affected by heavy snow fall. Army relief centre established at Army School of Technicians Barian, @OfficialDGISPR #ISPR pic.twitter.com/DmNylFOhsB — Pakistan Armed Forces 🇵🇰 (@PakistanFauj) January 8, 2022

Más turistas continúan atrapados por tormenta de nieve en Pakistán

El viernes 7 de enero, ingresaron a la estación de montaña del poblado de Murree más de 100 mil autos de turistas, de los cuales, más de mil aún continúan atrapados por la tormenta de nieve en Pakistán.

Así lo informó el ministro del Interior pakistaní, Sheikh Rashid Ahmed, quien agregó que la operación de rescate continúa, ya que estos turistas esperan ser evacuados este sábado por la noche.

Asimismo, dijo que si el clima lo permite, se enviarán helicópteros al área para evacuar a las personas que aún permanecen atrapadas a causa de la tormenta de nieve, pero que la policía y varios pelotones del ejército aún se encuentran trabajando en la zona.

Además, explicó que la cantidad de turistas que viajó el viernes a Murree, Pakistán, es superior al número de personas que acude allí en años, "lo que creó una crisis”, ya que este es un destino popular para los visitantes durante el fin de semana, especialmente en invierno, cuando las colinas están cubiertas por una manta de nieve.

Según el departamento meteorológico nacional en la zona registró cerca de un metro de nieve desde el 3 de enero hasta la noche del viernes 7 de enero en Murree, y temperaturas por debajo de los cero grados centígrados.

La oficina del jefe de la provincia de Puyab anunció que Murree fue declarado "zona de desastre" y exhortó a la gente a no viajar a la localidad, ya que dicha carretera estará cerrada y solo podrán pasar autos que lleven mantas o alimentos para los turistas atrapados en Pakistán.