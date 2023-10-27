Avances en Acapulco tras huracán “Otis” y Gran Premio de México: Noticias de hoy 27 de octubre de 2023

Fuerza Informativa Azteca tiene las últimas noticias de hoy en México y el mundo, entre las que destacan los avances en Acapulco, Guerrero, tras el huracán "Otis", así como el inicio del Gran Premio de México de la Fórmula 1. Consulta toda la información a continuación.



AMLO habla sobre los avances en Acapulco tras paso de huracán "Otis"

Durante la mañanera de este viernes 27 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó viajar a Guerrero tras el paso del huracán "Otis". Por su parte, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, informó que se estableció un puente aéreo en el Aeropuerto de Acapulco, el cual operará este viernes a pesar de los daños en la terminal; en caso de querer volver a CDMX, estas son algunas alternativas de transporte para volver.



Pese a huracán "Otis", alcaldesa de Chilpancingo celebra informe con pirotecnia

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, celebró su Segundo Informa de Gobierno con fuegos artificiales pese a la devastación que se vivió hace tan sólo dos días en Acapulco. Usuarios en redes sociales criticaron su falta de empatía.



Gran Premio de la Ciudad de México dará inicio este viernes con las Prácticas Libres

A partir de este viernes 27 y hasta el domingo 29 de octubre, se llevará a cabo el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1, donde cerca de 380 mil fanáticos esperan ver a Checo Pérez en el podio. Consulta los horarios para seguir las carreras y las alternativas viales para este evento.



Tras el paso del huracán "Otis" en Acapulco, Guerrero, se advierte de la formación de un nuevo ciclón tropical, llamado "Pilar". Hasta el momento, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que la probabilidad de convertirse en ciclón es del 90%.



Estados Unidos ataca dos ubicaciones en Siria

El pasado jueves 26 de octubre, Estados Unidos atacó dos ubicaciones en Siria vinculadas a Irán, hecho que dejó varios heridos. Al respecto, el secretario de Defensa de EU informó que los ataques fueron autodefensa.



Nayib Bukele hace oficial su inscripción para reelegirse como presidente de El Salvador

Nuevas Ideas registró a Nayib Bukele para las elecciones presidenciales de 2024 en El Salvador, ello tras los rumores de que había sido ingresado al hospital de emergencia; no obstante, el jueves pasado, junto con Félix Ulloa, actual vicepresidente, presentaron su inscripción.