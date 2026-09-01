Por primera vez en su historia: La UAM anuncia un tercer proceso de admisión en 2026; checa las fechas, requisitos y registro

Una oportunidad histórica se abre para miles de aspirantes a la educación superior. Por primera vez en toda su historia, la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, ofrecerá un tercer proceso de admisión dentro de un mismo año.

Las autoridades universitarias presentaron los detalles de esta convocatoria extraordinaria con el propósito de brindar más espacios a las juventudes.

UAM ofrecerá otro proceso de admisión este 2026

El rector general, Dr. Gustavo Pacheco López, junto con la secretaria general y el abogado general de la institución, anunciaron en conferencia de prensa este hecho histórico.

Se trata de un proceso extraordinario de ingreso para el trimestre 27-Invierno, diseñado para ampliar la oferta educativa aprovechando la capacidad académica de la universidad.

📣Por primera vez en su historia, la UAM prepara un tercer proceso de admisión en un mismo año.



En conferencia de prensa, el rector general, Dr. Gustavo Pacheco López; la secretaria general, Dra. Esthela Irene Sotelo Núñez, y el abogado general, Mtro. Juan Rodrigo Serrano… pic.twitter.com/9w89bHdhgW — UAM (@lauammx) September 1, 2026

Fechas clave para la tercer convocatoria y el registro

Si buscas conseguir un lugar en la UAM, estas son las fechas oficiales y más importantes compartidas por las autoridades:



Publicación de la convocatoria: 4 de octubre de 2026.

4 de octubre de 2026. Registro de solicitudes en línea: Del 5 al 11 de octubre de 2026.

Del 5 al 11 de octubre de 2026. Aplicación del examen de selección: Del 29 de octubre al 15 de noviembre de 2026.

Del 29 de octubre al 15 de noviembre de 2026. Publicación de resultados: 30 de noviembre de 2026.

Requisitos para participar en el tercer proceso de admisión de la UAM

Para poder aplicar en este proceso, debes cumplir con el perfil escolar básico exigido por la institución educativa:



Bachillerato concluido: Haber terminado el nivel medio superior materias antes de iniciar las clases.

Haber terminado el antes de iniciar las clases. Promedio mínimo: Contar con un promedio general de calificaciones de 7.0 o su equivalente.

Pasos para completar el trámite de ingreso a la UAM

Las personas interesadas en hacer la prueba deberán entrar al portal oficial de admisión de la UAM durante los días de registro para llenar su solicitud.

Después, tendrán que hacer el pago por derecho a examen en los plazos autorizados por la convocatoria para tener acceso a la evaluación de prueba y al examen definitivo, que se aplicará.

¿Cuántos lugares va a haber para la UAM?

La Universidad comentó que la oferta de licenciaturas y el número de lugares disponibles para esta vuelta extraordinaria se determinarán respetando la legislación de la institución, la autonomía y la infraestructura con la que cuenta cada unidad académica.