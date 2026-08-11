México se queda sin técnicos: Alertan sobre la pérdida de 300 mil especialistas clave para la economía

Hay una caída en la especialización técnica que pone en jaque directamente a las metas del país, y esto se puede explicar a partir de un fenómeno de desalineación profunda entre la oferta educativa del país (las carreras tradicionales o comunes) y las necesidades reales del mercado laboral hacia 2050; sigue leyendo para saber cómo impacta a la economía de México este retroceso de la formación técnica.

La saturación de carreras tradicionales contrasta con lo que sucede en carreras como lo son las que tienen que ver con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en las células universitarias: la masificación de carreras como Derecho, Administración o Contabilidad, concentran el 46% de la matrícula, lo que genera un desajuste donde el talento no se encuentra necesariamente donde la economía lo está pidiendo.

El mundo ya está avanzando hacia la automatización y la digitalización en espacios donde se exige talento especializado en sectores estratégicos, como energía, salud y tecnologías de la información, tan solo en México. La formación técnica va en picada, de acuerdo con lo informado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, donde se proyecta una pérdida de 300 mil técnicos en los próximos 25 años.

¿Cómo afecta a México la falta de técnicos para el futuro?

Si el día de hoy tú eres uno de esos jóvenes que está eligiendo carreras tradicionales o incluso saturadas, debes comprender que las afectaciones directas para el futuro se traducirán en la alta competencia por empleos, cada vez más escasos y peor pagados.

De acuerdo con lo mencionado por IMCO, si esta tendencia se mantiene para 2050, el país estará formando a millones de profesionistas en áreas con baja demanda.

En un futuro tener un título universitario, ya no garantizará estabilidad ni ingresos competitivos, pues, además del desajuste entre lo que se estudia y lo que la economía demanda esto impulsado por la automatización y la inteligencia artificial, esto obligará a dejar a gran parte de la fuerza laboral en jaque en un mercado que priorizará habilidades técnicas y digitales específicas, teniendo un sesgo educacional, donde las escuelas convencionales no habrían enseñado estas competencias a tiempo.

De esta forma, los jóvenes se verán obligados a aceptar trabajos, informales o subempleos, pero con esto no queremos decir que todo esté perdido, pues si hay alternativas flexibles y orientadas a competencias reales, los estudiantes pueden adquirir habilidades que puedan ser valoradas en el mercado. Esto podría lograrse con un rediseño en la orientación vocacional, apostando por áreas tecnológicas, científicas y técnicas.