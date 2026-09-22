Mapa de fotomultas en Chalco: la ubicación de las 19 cámaras que vigilan el carril del Trolebús

Toma nota, pues si tu circulas por estos municipios mexiquenses debes extremar precauciones ante el arranque oficial del nuevo sistema de control vial. En Chalco y Valle de Chalco ya se encuentran operando un total de 19 cámaras de videovigilancia para el carril del Trolebús. Aquí los detalles

Dichas cámara están estratégicamente distribuidas para detectar, registrar y sancionar a los conductores que invadan el carril exclusivo del Trolebús de la ruta Chalco-Santa Martha.

¿Dónde están las cámaras de videovigilancia del carril del Trolebús en Chalco?

De estos puntos de monitoreo, 15 están localizados en territorio chalense y los cuatro restantes en Valle de Chalco, abarcando vialidades clave de alta afluencia como la avenida Solidaridad, Cuauhtémoc Poniente y José María Martínez.

Las cámaras inteligentes tienen la capacidad de identificar con absoluta precisión a cualquier vehículo particular o de carga que ingrese a este espacio reservado, ya sea con la intención de circular a mayor velocidad, realizar maniobras prohibidas, dar vuelta en zonas no autorizadas, estacionarse momentáneamente o utilizarlo indebidamente para subir y bajar pasajeros sin importar las afectaciones viales que esto provoque.

Costos de infracciones, montos y riesgo de corralón por invadir el carril del trolebús

Aunque las sanciones económicas por invadir el carril confinado ya se aplicaban anteriormente de manera manual mediante la intervención directa de agentes de tránsito, la incorporación de esta infraestructura tecnológica busca blindar el corredor y cerrar el paso a la impunidad vial.

Los conductores que sean captados por el sistema de cámaras enfrentarán multas económicas cuyas cifras oficiales oscilan entre los mil 876 y los 2 mil 346 pesos, dependiendo de la gravedad de la falta cometida y las disposiciones vigentes de tránsito local.

Adicionalmente al golpe financiero que representa la sanción, las autoridades recordaron que en determinados escenarios los automóviles infractores serán remolcados con grúa y trasladados directamente al corralón municipal.

#AlertaVial 🔴 ¡Peligro en Eje Central! Un socavón amenaza al Trolebús 🚌



Vecinos de la colonia Doctores, #CDMX, denuncian un enorme socavón en el carril confinado del Trolebús, sobre Eje Central Lázaro Cárdenas 📍



El desperfecto lleva meses sin ser reparado y ya ha provocado… pic.twitter.com/g7Xs950rcj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 27, 2026

Esta medida administrativa genera cargos y gastos operativos adicionales sumamente costosos para los propietarios, quienes además deberán lidiar con los trámites burocráticos para recuperar sus unidades.

Por esta razón, el llamado institucional es tajante: el carril del Trolebús no es una vía alterna ni un carril adicional para sortear el tráfico cotidiano, y los dispositivos tecnológicos ya se encuentran grabando de forma permanente.

