Vuelos abandonan el espacio aéreo de Ucrania y Rusia

Desde las primeras horas de la madrugada de este 24 de febrero, herramientas de rastreo de vuelos mostraron cómo aviones nacionales e internacionales abandonaron el espacio aéreo de Ucrania y Rusia, por el inminente riesgo de un conflicto en la región.

La medida de las aerolíneas comenzó luego de que el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, anunció la autorización de la desmilitarización de Ucrania, ubicada al este de Europa.

Tal fue el caso de un vuelo de Tel Aviv a Toronto, el cual realizó un repentino giro fuera del espacio aéreo ucraniano, según la agencia internacional Reuters.

De igual forma, un avión de Polish Airlines proveniente de Warsaw, con destino a Kyiv, se alejó de los cielos de Ucrania rápidamente, justo antes de acercarse a dicho territorio.

Rusia y Ucrania suspenden vuelos ante conflicto

Por su parte, Ucrania anunció el cierre de su espacio aéreo para vuelos nacionales en cuando Rusia sostuvo que realizaría una operación militar en el país. Según medios internacionales, en un comunicado, autoridades de esa nación impusieron la prohibición pasadas las dos de la mañana en Europa.

Asimismo, Rusia suspendió la actividad en sus aeropuertos en las zonas aledañas a la frontera por el riesgo inminente de sus propias operaciones.

Ucrania pide a Rusia frenar operación militar y culpa a la ONU por no evitarlo

Tras el anuncio de Putin, el representante de Ucrania en la ONU, Sergiy Kyslytsya, pidió a Rusia ‘detener la guerra’. En esa misma intervención, el diplomático señaló a la Organización por no tomar las acciones necesarias para frenar el conflicto.

Finalmente, apuntó que las atrocidades que implica una guerra recaerán en la ‘inacción de la ONU contra Rusia’.

En respuesta, el país euro-asiático sostuvo sus decisiones diciendo que su única intención era liberar a los territorios ucranianos de un mal gobierno.

