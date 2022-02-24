Filas en cajeros y carreteras, así viven conflicto Rusia-Ucrania

En Ucrania, decenas de habitantes buscan moverse de las regiones fronterizas con Rusia, que anunció una operación militar, por lo que en carreteras, cajeros de banco y algunas estaciones del transporte público, además del aeropuerto se observan aglomeraciones.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, anunció una operación militar en Ucrania, de inmediato automóviles conducen hacia la salida de la ciudad de Kiev.

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Las gasolineras de Kiev fueron otros de los espacios en donde se formaron largas filas de automóviles.

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En Mariupol, la gente también hizo colas en los cajeros automáticos en espera de sacar dinero, tras la ley marcial que anunció el presidente de Ucrania.

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De acuerdo con la agencia internacional Reuters, la gente se refugió en una estación del metro en Kiev.

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En las calles, algunas personas caminan arrastrando su equipaje, luego del anuncio de Rusia de una operación.

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Durante las primeras horas del 24 de febrero, aviones nacionales e internacionales abandonaron el espacio aéreo de Ucrania y Rusia.

Ucrania impone ley marcial

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, impuso la ley marcial en todo el territorio de Ucrania para proteger a los habitantes, tras el anuncio de Rusia y llamó a los habitantes a permanecer en sus hogares y mantener la calma.

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“Imponemos la ley marcial en todo el territorio de nuestro Estado”, dijo el presidente de Ucrania a través de un video.

Tras el anuncio de Rusia, Vladimir Putin, Ucrania pidió a la comunidad internacional responder a esta acción, al respecto ministros de países integrantes de la OTAN se pronunciaron al respecto.