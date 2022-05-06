De Ucrania para el Mundo: Lanzan cerveza para recaudar fondos

La cervecera más grande del mundo lanzó una cerveza ucraniana que se fabricará en Bélgica para su distribución mundial y todas las ganancias se destinarán para ofrecer ayuda humanitaria a Ucrania durante la operación militar rusa.

Jason Warner, director de la cervecera encargada del proyecto, dijo que su empresa producirá la cerveza ucraniana Chernigivske para permitir que en Bélgica y otros países prueben los sabores de Ucrania a través de un producto popular en el país.

Añadió que eso también permitirá ayudar a Ucrania, que luce devastada por la operación militar rusa que lleva miles de civiles muertos.

De eerste blikjes rollen van de band🇺🇦



In aanwezigheid van ambassadeurs @VVChentsov en @Shamshur_O zijn we in Leuven blikjes beginnen afvullen met Chernigivske, het meest geliefde bier van Oekraïne, waarbij alle winst naar humanitaire hulp gaat. 💛💙 pic.twitter.com/GxS3RE1wCA — AB InBev BE (@ABInBev_BE) May 6, 2022

“Todos los beneficios de Cherningivske se destinarán directamente a la ayuda humanitaria en Ucrania. Así que esta iniciativa es realmente una buena manera de traer algo de Ucrania para el mundo, para que puedan disfrutar de esta gran cerveza y ayudar al pueblo ucraniano”.

La cerveza Chernigivske, que llegará a todo el mundo en unas semanas, se origina en Chernihiv, una ciudad en el norte de Ucrania que sufrió fuertes bombardeos y ataques con misiles a principios de intervención rusa, antes de que las fuerzas de Putin cambiaran su enfoque hacia el este y el sur de Ucrania.

Lo que orilló a la cervecera a detener su producción de la cerveza en sus tres plantas en Ucrania, durante los primeros días del inicio de la operación militar rusa.

Presentan primeras latas de cerveza de Ucrania

El embajador de Ucrania en Bélgica, Oleg Shamshur, asistió el viernes al lanzamiento de las primeras latas en la gran cervecería de AB InBev en Lovaina y dio la bienvenida al lanzamiento como una forma de mostrar los productos ucranianos al mundo.

“Tal vez aún más importante, tendría un significado simbólico en el sentido de que las personas que beben Chernigivske pensarán en Chernihiv, la ciudad que fue atacada por los rusos y que resistió la invasión rusa”, dijo a los medios de comunicación.

La operación militar especial de Vladimir Putin en Ucrania ha matado a miles de personas, desplazado a más de 11 millones y arrasado con pueblos y aldeas.

