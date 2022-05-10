Ucrania: contraofensiva hace retroceder a tropas rusas cerca de Járkov

Ucrania dijo que sus fuerzas recapturaron aldeas a las tropas de Rusia en el norte y noreste de Járkov el martes 10 de mayo. Esta importante contraofensiva podría señalar un cambio en el curso del conflicto y poner en peligro el principal avance de Rusia.

Entre los asentamientos que las tropas ucranianas retomaron están Cherkaski Tyshki, Ruski Tyshki, Borshchova y Slobozhanske, al norte de la ciudad de Járkov, dijo Tetiana Apatchenko, responsable de prensa de la 92ª Brigada Mecanizada Separada,

Yuriy Saks, asesor del ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, dijo que los éxitos empujaban a la artillería de Rusia fuera del alcance de partes de Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania y que ha estado bajo bombardeo desde los primeros días del conflicto.

"Las operaciones militares de las fuerzas armadas ucranianas en torno a Járkov, sobre todo al norte y noreste, son una especie de historia de éxito", dijo Saks a Reuters sobre la contraofensiva. "La tropas de Ucrania fueron capaz de empujar a estos criminales de guerra a una línea más allá del alcance de su artillería".

En Washington, altos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos dijeron que el conflicto estaba en un punto muerto.

La directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, dijo que el presidente Vladimir Putin parecía estar preparándose para un conflicto largo y que incluso una victoria de Rusia en la región oriental de Ucrania del Dombás, podría no finalizar las movilizaciones militares.

No obstante, la contraofensiva podría señalar una nueva fase en el conflicto, con Ucrania pasando ahora a la ofensiva después de semanas en las que Rusia montó un asalto masivo que las tropas ucranianas contuvieron en su mayoría.

Al hacer retroceder a las tropas rusas con ésta contraofensiva, los ucranianos se acercan a las líneas de suministro de la retaguardia, que sostienen a la principal fuerza de ataque rusa más al sur.

"Los ucranianos se están acercando a la frontera con Rusia. Así que todos los avances que los rusos lograron en los primeros días en el noreste de Ucrania se están desvaneciendo cada vez más".

Dos vehículos blindados MT-LBVM/K más de las fuerzas rusas se quedaron atrás durante su retirada de Rus'ka Lozova, #Kharkiv Oblast

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Conflicto de baja intensidad

Desde que Rusia se vio obligada a abandonar su asalto a la capital de Ucrania, Kiev, a fines de marzo, su principal fuerza de ataque ha estado intentando rodear a las tropas ucranianas en la región oriental del Dombás. Las fuerzas ucranianas han resistido los intensos asaltos desde tres direcciones.

Al empujar hacia el norte de Járkov, Ucrania podría ahora intentar cambiar las tornas, y obligar a Moscú a defender sus propias y largas líneas de suministro, que se extienden desde la frontera rusa hasta la ciudad de Izyum, al sur de Járkov.

En el sur de Ucrania, las tropas rusas volvieron a bombardear el martes la planta siderúrgica de Azovstal, en Mariúpol, tratando de capturar el último bastión de la resistencia ucraniana en la ciudad en ruinas, donde Ucrania dice que decenas de miles de personas han muerto tras dos meses de asedio y bombardeo ruso.

Decenas de civiles fueron evacuados de la acería en los últimos días, pero un ayudante del alcalde de Mariúpol, Petro Andryushchenko, dijo que al menos 100 seguían dentro.

Allí donde aún resisten soldados ucranianos, ondea la maltrecha bandera por encima de los disparos y las explosioneshttps://t.co/6KjeMKiDnj — CNN en Español (@CNNEE) May 10, 2022

Visitas oficiales a Ucrania

La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, visitó el martes Ucrania y recorrió Bucha, el suburbio al norte de Kiev donde las fuerzas rusas dejaron cientos de cadáveres de civiles muertos cuando se retiraron a principios de abril. Dijo que los asesinos deben ser castigados.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, visitó Odesa el lunes y su reunión con el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, se vio interrumpida por el ataque con misiles. Sus conversaciones continuaron en un refugio antiaéreo, según la cuenta oficial de Twitter de Shmyhal.

Apenas el 8 de mayo, la primera dama estadounidense Jill Biden visitó el país.