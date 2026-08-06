EU fusionaría su fuerza de defensa, inteligencia y ciberseguridad con Israel para sustituir el apoyo militar

El Congreso de los Estados Unidos se encuentra analizando una histórica reestructuración en su política exterior que busca eliminar de forma gradual la entrega directa de miles de millones de dólares en asistencia militar a Israel para reemplazarla por una integración legal y tecnológica del aparato industrial de defensa e inteligencia entre ambas naciones.

De acuerdo con la Ley de Autorización de Defensa Nacional aprobada por la Cámara de Representantes de EU y actualmente en revisión en el Senado de EU, la propuesta crearía una oficina permanente en el Departamento de Defensa de EU que obligaría por ley al Pentágono a codesarrollar, probar e intercambiar tecnologías bélicas y de ciberseguridad avanzadas con las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

El viraje legislativo cuenta con el respaldo estratégico del presidente Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, impulsado por el inminente vencimiento en 2028 del memorando de entendimiento bilateral que obliga a Washington a transferir 3.800 millones de dólares anuales a Jerusalén.

Ante el creciente rechazo de la opinión pública y de sectores políticos hacia el envío incondicional de fondos de los contribuyentes estadounidenses para la guerra en Gaza, la iniciativa busca transformar una relación de donante y receptor en una alianza de cooperación mutua en áreas clave como inteligencia artificial, sistemas autónomos y defensa antimisiles.

Siguen impulsando la agenda "America First"

La propuesta fue concebida inicialmente como un proyecto bipartidista impulsado en el Senado por el republicano Ted Budd y la demócrata Kirsten Gillibrand, encontrando un eco paralelo en las resoluciones presentadas en la Cámara de Representantes por el legislador Marlin Stutzman. Los partidarios argumentan que el esquema permitirá a las Fuerzas Armadas de EU capitalizar las innovaciones tecnológicas israelíes vistas en sistemas de interceptación como la Cúpula de Hierro o la Frontera de David, además de reducir el gasto presupuestario directo sin abandonar la alianza de seguridad en el Medio Oriente.

Sin embargo, la medida ha desatado una notable oposición que cruza el espectro ideológico del Capitolio en Washington. Mientras ala progresista del Partido Demócrata acusa que el acuerdo profundizará el compromiso militar con Israel, facciones conservadoras vinculadas al movimiento "America First" ven en la integración un riesgo para la toma de decisiones soberana. Representantes como el republicano Thomas Massie calificaron la iniciativa como una amenaza a la cadena de suministro nacional, argumentando que comprometer de forma obligatoria la producción armamentística reduce el margen de maniobra del gobierno estadounidense.

Le darían mucho poder a Israel

El fabricar armamento con la Compañía General de Defensa de Israel y la firma Rafael Advanced Defense Systems otorga un poder de veto indirecto a un país extranjero sobre la exportación de tecnología de Estados Unidos.

Como antecedente, legisladores como el senador demócrata Chris Van Hollen recordaron la negativa del gobierno israelí para autorizar la transferencia de baterías de la Cúpula de Hierro a Ucrania tras la invasión de Rusia, debido al temor de que la tecnología cayera en manos de Irán, lo que demuestra cómo un acuerdo vinculante podría limitar el despliegue de arsenales estadounidenses en otros escenarios globales.

A pesar de los intentos de miembros de la Cámara de Representantes como Alexandria Ocasio-Cortez y Ro Khanna por bloquear o enmendar la medida, la dirección del Partido Republicano ha mantenido el respaldo a la disposición dentro del paquete de defensa nacional.

La eventual promulgación del texto legal consolidaría uno de los acuerdos de cooperación militar más estrechos de la Santa Sede del poder estadounidense con una nación con la que no mantiene un tratado formal de defensa mutua, redefiniendo las dinámicas geopolíticas en la región para las próximas décadas.