Ucrania prohíbe a hombres de 18 a 60 años salir del país

Debido a la Ley Marcial que impera en Ucrania, el Ministerio del Interior prohibió que los hombres de 18 a 61 años de edad salieran del país, ante una eventual guerra con Rusia.

A través de sus redes sociales, el Ministerio del Interior de Ucrania anunció que los hombres de ese rango de edad no podrían salir del país y deberán prepararse para tomar las armas en caso de ser necesario.

Ello, debido a la Ley Marcial que entró en vigor en Ucrania la madrugada del jueves (horario de Ucrania), cuando las tropas de Rusia se adentraron a la región del Donbás.

❗️Щодо обмежень у перетині кордону на виїзд з України окремою категорією громадян



Держприкордонслужба🇺🇦 повідомляє, що у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, тимчасово обмежено виїзд з України окремою категорією громадян➡️ https://t.co/1YFx7AUrcD pic.twitter.com/Pp9lqYHSIY — МВС України (@MVS_UA) February 24, 2022

“Con respecto a las restricciones para cruzar la frontera para que una determinada categoría de ciudadanos salga de Ucrania, el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras 🇺🇦informa que, debido a la imposición de la Ley Marcial en Ucrania, una determinada categoría de ciudadanos tiene restricciones temporales para salir de Ucrania”, compartió en su cuenta de Twitter.

El Ministerio del Interior también informó que cerca de 10 mil hombres de 18 a 60 años se enlistaron para tomar las armas en caso de que el conflicto escale y se inicie una guerra contra Rusia.

De igual forma, las autoridades de Ucrania advirtieron a los ciudadanos que están evacuando la ciudad de Kiev, tener precaución con marcas sospechosas en la carretera y no hacer caso a los letreros puestos con pintura, ya que podrían ser indicadores de las tropas enemigas.

“Si detectan señales sospechosas en las carreteras: ¡háganoslo saber! Los letreros hechos de pintura de diferentes colores pueden ser indicadores de las tropas enemigas del país agresor. ¡Si observa tales marcas, destrúyalas o informe a la Policía Nacional!”, compartió el Ministerio del Interior.

⚠️ Як допомогти нашим хлопцям



Помітили підозрілі позначки на дорогах — повідомте!



Знаки, зроблені фарбою різного кольору, можуть бути вказівниками для ворожих військ країни-агресора.



Якщо ви помітили такі відмітки, знищіть їх або ж повідомте про «знахідки» в Нацполіцію! pic.twitter.com/oX458DZDlk — МВС України (@MVS_UA) February 24, 2022

Ucrania inicia toque de queda

Además, los ciudadanos que se quedan en Ucrania, deberán permanecer en sus hogares desde las 22:00 hasta las 7:00 horas (horario de Ucrania), debido a que el presidente anunció toque de queda por seguridad de las personas.

Debido al toque de queda el transporte público dejará de dar servicio, a excepción del metro, el cual permanecerá abierto pero solo funcionará como refugio de emergencia para los habitantes de Kiev.

