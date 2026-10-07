¿Hay riegos para México? EU mantiene ALERTA por peste neumónica en Rusia y pide no viajar

La posible presencia de peste neumónica en la región de Irkutsk, Rusia, mantiene bajo vigilancia a autoridades internacionales. Mientras continúan las investigaciones sobre la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en peste, Estados Unidos mantiene una alerta de viaje de Nivel 4 para Rusia y pidió a sus ciudadanos que se encuentran en ese país salir de inmediato.

La Embajada de Estados Unidos en Rusia informó que está al tanto de los reportes procedentes de Irkutsk sobre una sospecha de peste neumónica, así como de las medidas de cuarentena que, según esos informes, fueron implementadas y del cierre de hospitales en la región.

Washington aseguró que continúa monitoreando la situación de cerca y advirtió que su capacidad para ayudar a ciudadanos estadounidenses en Rusia es limitada, especialmente fuera de Moscú.

Irkutsk, Russia: The U.S. Embassy is aware of press reports from the Irkutsk region of suspected pneumonic plague resulting in the death of an individual and of associated quarantine measures in, and closures of, hospitals in Irkutsk. We continue to track the situation closely. The U.S. government has limited ability to help U.S. citizens in Russia, especially outside of Moscow. The State Department’s Level 4 Travel Advisory (Do Not Travel) for Russia remains in place and states U.S. citizens currently in Russia should depart immediately. U.S. citizens planning travel to Russia are again strongly advised not to travel to Russia due to risk of wrongful detention and security concerns. More at: https://t.co/rgpoFm6YhH — TravelGov (@TravelGov) October 6, 2026

¿La peste neumónica puede llegar a México?

Por ahora, no hay casos confirmados de peste neumónica en México relacionados con esta situación en Rusia, ni se ha emitido una alerta sanitaria nacional por un posible ingreso de la enfermedad al país.

La Secretaría de Salud cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica y publica sus avisos epidemiológicos para las unidades de vigilancia del país. En la información oficial consultada no aparece, hasta el momento, un aviso específico relacionado con un brote de peste neumónica en Rusia.

Además, la evaluación inicial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el riesgo para otros países es muy bajo. Por ello, la alerta estadounidense no significa que exista actualmente una amenaza sanitaria confirmada para México.

¿Cómo inició la alerta por la peste neumónica?

La preocupación comenzó después de la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en la investigación de la peste en la región de Irkutsk.

Y es que, la mujer presentó un cuadro de neumonía y posteriormente falleció. Debido a que trabajaba en un centro dedicado al estudio de patógenos peligrosos, surgieron versiones que relacionaron su muerte con una posible infección por la bacteria que provoca la peste.

Así mismo se alertó por la manera de contagio a través de saliva y moco, por lo que mantienen en cuarentena a las personas que tuvieron contacto directo con las personas fallecidas.