Tragedia en Ucrania: Ataque con drones deja dos muertos en la Academia Nacional de Ciencias en Kiev

En un dramático episodio, dos personas perdieron la vida cuando un dron impactó la Academia Nacional de Ciencias en Kiev, mientras Rusia llevaba a cabo una serie de ataques persistentes con drones que sembraron el caos en la nación ucraniana. Asimismo, la escalada de violencia cobró la vida de otras nueve personas, dejando a más de 80 heridas en distintas regiones del país.

Ante este trágico ataque, llevó a Volodimir Zelensky a implementar medidas para contrarrestar los ataques con drones a reacción, que han causado estragos en ciudades como Kyiv, donde 24 personas resultaron heridas, seis de ellas en estado crítico y hospitalizadas, según el alcalde de la ciudad.

Zelensky también denunció que los ataques terroristas afectaron a la empresa farmacéutica de Kiev, gasolineras y un centro médico, generando un clima de temor y desesperación en la población.

En medio de la destrucción y el sufrimiento, se destacó el heroísmo de los servicios de emergencia, que trabajan incansablemente para rescatar a las víctimas y mitigar los daños causados por los bombardeos.

All emergency services are working at the site of a Russian airstrike in Sumy right now. Four guided aerial bombs struck the center of the city, hitting a school building where classes were in session. I thank the teachers and school administration – the children and teachers… pic.twitter.com/HFDEsrvQlz — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 29, 2026

¿Qué se dice ante este ataque?

En este punto, la comunidad internacional debe tomar acciones contundentes ante estos ataques atroces, en especial hacia la protección de escuelas y civiles inocentes que se ven atrapados en este conflicto, indicó el mandatario.

Las palabras de Zelensky reflejan la urgencia de una respuesta efectiva y decisiva para detener la violencia y garantizar la seguridad de la población.

No es el primer ataque registrado con un dron en Ucrania

No es la primera vez que fuerzas armadas rusas emplean drones para atacar a la población de su país vecino, puesto que se utilizó esta tecnología en un ataque con 340 pasajeros a bordo que transitaban en la región de Odesa, en el sur de Ucrania, cuando fue atacado por un dron ruso.

Sin embargo, el tren no tuvo tiempo suficiente para evitar el ataque, por lo que el dron se estrelló contra la unidad, dejando un saldo de dos personas muertas: el maquinista y su ayudante.

13-VIII-26. En Odesa, un dron 🇷🇺 atacó por 2a vez en el día un tren de pasajeros.

En el video se muestra el impacto en el tren Odesa-Dnipro esta mañana, que dejó dos muertos @conucrania @UKRinMEX @Cheetos256 pic.twitter.com/Hxoo2rFzjJ — Mexicanos con Ucrania (@MexConUcrania) August 13, 2026

Con información de Reuters