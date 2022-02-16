“No le tememos a nadie”, Ucrania iza banderas vs invasión rusa

"No le tememos a nadie", aseguraron los ucranianos mientras izaron sus banderas para demostrar unidad ante los temores de una invasión rusa, que según potencias occidentales podría ser inminente en Ucrania.

La bandera amarilla y azul ondeó frente a escuelas, hospitales y muchas tiendas para conmemorar el "Día de la Unidad", una jornada feriada que el presidente Volodymyr Zelenskiy, creó esta semana después de que Rusia concentrara tropas cerca de las fronteras de Ucrania.

Rusia ha negado que vaya a invadir a Ucrania, pero ha advertido que podría tomar medidas "técnico-militares" no especificadas si no se cumplen sus demandas de seguridad, incluidas las restricciones a la OTAN.

En el principal bulevar Khreshchatyk de la ciudad del Kiev, donde las banderas decoraban las oficinas del gobierno, todo era como de costumbre para muchos.

"Solo un día normal, pero estas banderas están aquí con un propósito, para mostrar que no le tememos a nadie. No nos asustan", señaló Mykola, quien opera un pequeño puesto de café en la capital.

Severodonetsk is a #Ukraine town, 30 km away from #Russia-occupied zones in the Donbas. Today people marched there (all masked up too!) to celebrate #UnityDay, a holiday announced by Zelenskyy two days ago in the face of further Russian aggression threat. 📸Ivan Bukhtiiarov pic.twitter.com/z1I8grYBFg — Maria Romanenko (@rommari) February 16, 2022

Día de la Unidad en Ucrania

Además, por un altavoz en una oficina del Gobierno local sonaban canciones patrióticas, mientras que la televisión y los canales de YouTube del gobierno transmitían discursos y recordatorios entusiastas de la nacionalidad de Ucrania.

"Todo el mundo quiere asustarnos y estamos aquí para quedarnos", dijo Ludmila, una jubilada que lucía una diminuta bandera ucraniana en la solapa de su abrigo.

En el estadio olímpico de Kiev, decenas de personas desplegaron una bandera ucraniana de 200 metros de largo y la ondearon al ritmo de música patriótica.

En un discurso televisado, Zelenskiy señaló que los ucranianos estaban unidos en torno a un deseo común de "vivir en paz, felices, en una familia, hijos con padres".

"Nadie puede amar nuestro hogar como nosotros. Y solo nosotros, juntos, podemos proteger nuestro hogar", dijo. Posteriormente, Zelenskiy debía inspeccionar los ejercicios militares en Rivne y volar a la región oriental de Donbass para reunirse con las tropas en servicio.

Zelenskiy, un usuario activo de las redes sociales, pidió a los ucranianos que publicaran fotos y videos de la bandera de Ucrania y agregaran hashtags. En Instagram, los usuarios publicaron bajo #UnityDay.

"Hoy hemos demostrado que los ucranianos somos una nación unida, un pueblo unido", dijo Pavlo Horinov, funcionario del Instituto estatal de Política Familiar y Juvenil.

Zelenskiy ha dicho durante mucho tiempo que, si bien cree que Rusia amenaza con atacar a su país, los aliados occidentales han exagerado la probabilidad de una invasión rusa inminente, en respuesta a los esfuerzos de Moscú para intimidar a Ucrania y sembrar el pánico.

Les Ukrainiens déploient leur 🇺🇦drapeau national de 200 mètres de long dans un stade pour marquer le jour de l'unité - 16 fevrier, jour presume de l'attaque Russe, qui n'a pas eu lieu #Ukraine #Flag #UnityDay https://t.co/JHsSZU7RoI pic.twitter.com/6GUnhJ0hdV — Laura Goldmann (@laura_goldmann) February 16, 2022

Posible invasión rusa sobre Ucrania

Mykhailo Podolyak, asesor del jefe de gabinete de Zelenskiy, señaló que el presidente había elegido el 16 de febrero como la festividad patriótica en parte irónicamente, en respuesta a los informes de medios indicando podría haber ocurrido una invasión rusa.

El Ministerio de Defensa ruso señaló que devolvería algunas tropas a sus bases después de los ejercicios. Sin embargo, Estados Unidos dijo que había señales de que más tropas estaban en camino.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló que más de 150 mil soldados rusos estaban actualmente desplegados cerca de Ucrania.

Cabe señalar que María Zajárova, portavoz de la cancillería de Rusia señaló que EU y Reino Unido están avivando el conflicto al exagerar las tensiones entre Rusia y Ucrania.

Horas después del anuncio de la retirada de Moscú, Ucrania señaló que las redes en línea del Ministerio de Defensa y dos bancos se vieron abrumados por un ataque cibernético. Los hackers seguían, este miércoles, bombardeando los sitios web del Ministerio de Defensa.