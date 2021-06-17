UEFA pide no retirar productos de patrocinadores en conferencias

La UEFA, organismo rector del futbol europeo y organizador de la Eurocopa, pidió a los jugadores de las selecciones nacionales que participan en el certamen que no retiren lo productos de los patrocinadores de las conferencias de prensa a las que asisten.

"Los patrocinadores son fundamentales para la realización del torneo", informó la UEFA, luego de que esta semana se viralizara Cristiano Ronaldo por retirar las botellas de Coca-Cola y pidiendo a sus fanáticos tomar agua.

"La UEFA ha recordado a los equipos participantes que los patrocinadores son fundamentales para la realización del torneo y para garantizar el desarrollo del futbol en toda Europa, incluso para jóvenes y mujeres", dice un fragmento del comunicado.

Por esta situación, la UEFA hizo un llamado a jugadores y entrenadores a ya no alterar las escenografías donde se reaizan las conferencias de prensa antes y después en los partidos, pues además existen contratos importantes que podrían perderse si estas actitudes continúan.

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CR7 no fue el único en quitar patrocinadores

Aunque el de Cristiano Ronaldo fue probablemente el caso más sonado, Paul Pogba, mediocampista de Francia, siguió los pasos de CR7, quitando de la mesa una botella de cerveza Heineken.

Manuel Locatelli, de la selección de Italia, fue el más reciente en protagonizar un evento de este tipo, pues broméo colocando una botella de agua entre dos botellas de refresco colocadas en la sala de prensa.

Cabe recordar que esta situación no ha sido exclusiva dl futbol europeo, pues también se vivió un episodio similar en la Liga MX, cuando José Cardozo, entonces entrenador de las Chivas, quitó de la mesa de prensa paquetes de yogurt, latas de refresco y otros productos que estaban justo frente a él, aparentemente estorbándole.

En el caso de Cristiano Ronaldo, el futbolista retiró las botellas de refresco porque se sabe que es un crítico de la comida chatarra y todo su impacto contra la salud.

A pesar del pronunciamiento de la UEFA, Coca-Cola no se ha pronunciado al respecto.

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