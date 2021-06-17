Albañil gana 47 millones de pesos en la lotería de Argentina

En Argentina, el sorteo Telekino de la lotería regresó tras dos semanas de ausencia por la pandemia de Covid-19, y con ello llegó un nuevo afortunado: un albañil de 45 años, originario de la comunidad de Villa Mercedes, en San Luis.

En el sorteo se supo que el afortunado ganador era de esa localidad, aunque transcurrieron varias horas antes de que se supieran más datos del nuevo millonario, hasta que se confirmó que el billete ganador había salido de la agencia La Precisa y poco después se presentó el albañil para cobrar su premio.

Gabriela Sierra, propietaria del local donde se vendió el billete, fue contactada de inmediato por autoridades de la lotería, pues se sabía que el boleto ganador había salido de su negocio, por lo que se dijo emocionada por saber quién era el ganador.

"Estamos ansiosos esperando que se presente el ganador. Tiene 14 días hábiles", declaró la propietaria en una primera entrevista para un portal local.

En esa entrevista, Sierra se dijo sumamente contenta por saber que a uno de sus vecinos estaba por cambiarle la vida, pues esta agencia está en un barrio de clase media y media baja.

Finalmente, la dueña del negocio tenía razón, pues el ganador es un albañil sin vivienda propia, que hasta ahora, ha preferido mantenerse en el anonimato.

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¿Cuál es el premio del albañil?

El sorteo de Telekino era de 57 millones de pesos, por lo que al lograr todos los aciertos de la lotería, el albañil se llevará un total de 33 millones de pesos argentinos (7 millones 73 mil 600 pesos mexicanos).

Hasta ahora, se sabe que el albañil preferirá recibir una casa y un auto equivalentes al premio, además de que aún así recibirá el sobrante en dinero, que, según allegados, invertirá para establecer un negocio y tener un patrimonio propio para heredar a su familia.

Los números que le cambiaron la vida al albañil fueron el 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y 25, de acuerdo con reportes de la prensa argentina.

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