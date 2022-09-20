Uganda confirma brote de ébola tras encontrar la cepa Sudán

El Ministerio de Salud de Uganda y la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaran un brote de ébola en el país tras confirmar el primer caso de la extraña cepa Sudán.

“Uganda confirma un brote de enfermedad por el virus del ébola (EVE) en el distrito de Mubende”.

Las autoridades sanitarias de Uganda detallan este martes que el caso confirmado de ébola se trata de un hombre de 24 años de edad que vivía en el distrito de Mubende, en el centro del país.

“El caso confirmado es el de un hombre de 24 años residente de la aldea Ngabano del subcondado de Madudu en el distrito de Mubende que presentó síntomas de EVE y luego sucumbió”.

Uganda confirms an outbreak of Ebola Virus Disease (EVD) in Mubende District, Uganda.



The confirmed case is a 24 year old male a resident Ngabano village of Madudu Sub County in Mubende District presented with EVD symptoms and later succumbed. pic.twitter.com/36i9xyxdxm — Ministry of Health- Uganda (@MinofHealthUG) September 20, 2022

El sujeto presenta síntomas de ébola como fiebre alta, diarrea, dolores abdominales y vómito con sangre, posteriormente el paciente muere, informó Diana Atwine, secretaria del Ministerio de Salud. Añade que en un inicio el hombre fue atendido por malaria.

Más casos sospechosos de ébola en Uganda

La Organización Mundial de la Salud informa que actualmente hay otros ocho casos sospechosos del virus del ébola, por lo que reciben tratamiento en un centro de salud. La OMS agregó que ya está colaborando con las autoridades sanitarias de Uganda y enviar personal al área afectada para investigar.

La OMS dijo que hubo siete brotes previos de la cepa ébola Sudán, cuatro en Uganda y tres en Sudán.

La Organización de la Salud añade que Uganda informó por última vez un brote de la cepa ébola Sudán en 2012 y un brote de la cepa ébola Zaire en 2019.

La OMS explicó que la vacunación en anillo de personas de alto riesgo con la vacuna ervebo había sido muy eficaz para controlar la propagación del ébola en brotes recientes en la República Democrática del Congo y en otros lugares, pero que esta vacuna solo había sido aprobada para proteger contra la cepa Zaire.

Otra vacuna producida por Johnson & Johnson puede ser efectiva, pero aún no se ha probado específicamente contra la cepa de Sudán, detalló la Organización Mundial de la Salud.

