Ghana reporta casos sospechoso del virus de Marburg

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que en Ghana se reportaron dos casos sospechosos del virus de Marburg, y en caso de confirmarse serían las primeras infecciones de este tipo en el país.

La organización explicó que los dos pacientes sospechosos murieron después de presentar síntomas como diarrea, fiebre, náuseas y vómito. Sin embargo, se quedaron con muestras de los enfermos para corroborar o descartar el virus.

Explicaron que en caso de dar positivo, ya trabajan en coordinación con el gobierno de Ghana para rastrear contactos y evitar una mayor propagación del virus de Marburg en el país.

Ghana has announced the preliminary finding of two cases of #Marburg virus disease and if confirmed these would the first such infections recorded in the country

➡️ https://t.co/GrjuK7itmw pic.twitter.com/SiariKqRI3 — WHO African Region (@WHOAFRO) July 7, 2022

“Las autoridades sanitarias están sobre el terreno investigando la situación y preparándose para una posible respuesta al brote. Estamos trabajando en estrecha colaboración con el país para aumentar la detección, rastrear contactos y estar preparados para controlar la propagación del virus”, dijo el dr. Francisco Kasolo, representante de la OMS en Ghana.

Si se confirma, los casos en Ghana marcarían la segunda vez que se detecta Marburg en África occidental. Guinea confirmó un solo caso en un brote que se declaró terminado el 16 de septiembre de 2021, cinco semanas después de que se detectara el caso inicial.

¿Qué es el virus de Marburg?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, Marburg es una fiebre hemorrágica viral altamente infecciosa de la misma familia que la más conocida enfermedad del virus del Ébola.

Las tasas de letalidad han variado del 24 % al 88 % en brotes anteriores, según la cepa del virus y el manejo del caso.

Preliminary findings of #Marburg virus in #Ghana. @WHO is working with health authorities on assessing the situation and preparing for a possible outbreak response. https://t.co/Pn4XYBWTWL — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 7, 2022

¿Cuáles son los síntomas de Marburg?

La enfermedad comienza abruptamente, con fiebre alta, dolor de cabeza intenso y malestar general. Muchos pacientes desarrollan signos hemorrágicos severos dentro de los siete días.

¿Cómo se contagia el virus de Marburg?

Marburg se transmite a las personas a través de los murciélagos o de la fruta y se propaga entre los humanos a través del contacto directo con los fluidos corporales de personas, superficies y materiales infectados.

¿Hay tratamiento para el virus de Marburg?

Aunque no hay vacunas o tratamientos antivirales aprobados para tratar el virus, la atención de apoyo (rehidratación con líquidos orales o intravenosos) y el tratamiento de síntomas específicos mejora la supervivencia.

Pero la OMS ya está evaluando una gama de tratamientos potenciales, incluidos hemoderivados, inmunoterapias y farmacoterapias.

