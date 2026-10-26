Guadalupe Taddei presenta su renuncia al INE ante la Cámara de Diputados

Guadalupe Taddei dejará la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) en medio de los señalamientos por presuntos conflictos de interés relacionados con proveedores del organismo. La consejera presidenta presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados, en un caso que mantiene bajo cuestionamiento la transparencia en el manejo de los recursos del árbitro electoral.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en San Lázaro, confirmó que recibió la carta y adelantó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) iniciará el procedimiento para elegir a quien ocupará el cargo, conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes.

La Cámara de Diputados recibió el oficio de renuncia de Guadalupe Taddei a la Presidencia del Consejo General del @INEMexico. A partir de ahora, la Jucopo inicia el proceso de selección conforme a la Constitución y la ley, con responsabilidad institucional. https://t.co/jZ7OgkO1i0 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 26, 2026

¿Qué dice el oficio de Guadalupe Taddei tras renunciar al INE? Esto argumentó

En el documento fechado este 26 de octubre, Taddei comunica a la Cámara de Diputados su renuncia al cargo que asumió en abril de 2023. Para explicar su decisión, comienza por el principio: recuerda sus 33 años de trayectoria, desde sus primeras labores en el Registro Federal de Electores hasta su participación en las elecciones presidenciales de 2024 y la elección judicial de 2025.

La exconsejera presidenta destaca la elección de Claudia Sheinbaum como la primera mujer en ocupar la Presidencia de México y menciona los 2 mil 681 cargos que se eligieron en los comicios judiciales. También reconoce a las personas con las que trabajó durante su carrera.

En el oficio que Taddei dejó, olvidó algo clave, no ofrece una explicación detallada de las circunstancias que motivaron su renuncia ni un balance de las controversias que marcaron su gestión.

Cuestionan relación con proveedor electoral

La polémica alrededor de Guadalupe Taddei escaló tras la difusión de grabaciones en las que aparece junto a Hernández Casillas, relacionado con Cajas Graf, empresa proveedora de materiales electorales. En las imágenes se observan reuniones sociales y encuentros con personas cercanas a la consejera presidenta, lo que abrió interrogantes sobre su relación con el empresario y los posibles vínculos con proveedores del INE.

El tema llegó al Consejo General el jueves 22 de octubre. Durante la sesión, representantes del PRI y de la organización política Somos exigieron explicaciones sobre la relación y las contrataciones vinculadas con proveedores del Instituto, además de la separación de Taddei, quien recientemente presentó su renuncia.