El Gobierno de la Ciudad de México anunció que instalará un macromódulo de atención ciudadana en la Sala de Armas, ubicada dentro de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, con el propósito de atender durante todo el mes de diciembre a las personas que soliciten la expedición de su licencia de conducir permanente. En esta sede masiva participará de manera conjunta personal operativo de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y de la Secretaría de Administración y Finanzas, a fin de agilizar tanto la validación documental como los trámites administrativos de pago y emisión del plástico ante el incremento de la demanda ciudadana en la recta final del año.

Durante noviembre, realiza tu trámite de licencia permanente en Centros de Servicio y Tesorerías Express. 🏢

Abiertos de lunes a domingo, de 9 a 21 horas, incluyendo días festivos. 🗓️ ✨

¡Acércate y recibe atención! 🙌🏼

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Fecha límite para tramitar la licencia permanente en CDMX y los tres módulos sin cita

La apertura del macromódulo en la Sala de Armas responde al cierre próximo del programa de expedición de la licencia de conducir permanente en la capital del país, cuyo plazo concluye de manera definitiva el 31 de diciembre de 2026. Ante la cercanía de esta fecha límite, las autoridades capitalinas han ampliado su capacidad operativa para evitar saturaciones y facilitar que los automovilistas completen su gestión a tiempo.

Esta medida se suma a los tres módulos de atención ciudadana sin cita previa habilitados por la SEMOVI desde el pasado 19 de noviembre de 2026, los cuales brindan servicio de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, así como sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas, en las siguientes direcciones:

Módulo San Andrés Tetepilco: Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, C.P. 09440, alcaldía Iztapalapa , Ciudad de México.

Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, C.P. 09440, alcaldía , Ciudad de México. Módulo Acoxpa: Avenida Acoxpa número 436, Coapa, C.P. 04980, alcaldía Tlalpan , Ciudad de México.

Avenida Acoxpa número 436, Coapa, C.P. 04980, alcaldía , Ciudad de México. Módulo Universidad: Avenida Universidad número 936, colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Para tramitar la licencia de conducir permanente en cualquiera de los puntos habilitados, los interesados deberán presentar la evaluación teórica acreditada por primera vez y para foráneos (si aplica) mediante el sitio oficial, identificación oficial vigente con CURP (INE, pasaporte, cartilla del Servicio Militar Nacional o licencia digital), comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México con antigüedad no mayor a tres meses (o INE con domicilio completo), así como el comprobante del pago de derechos por mil 500 pesos.