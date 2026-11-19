La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) informó este jueves 19 de noviembre de 2026 que habilitará tres módulos de atención ciudadana para que los automovilistas puedan tramitar la licencia de conducir permanente sin cita previa, ubicados en San Andrés Tetepilco, Acoxpa y Universidad.

De acuerdo con el comunicado oficial de la dependencia capitalina, estos puntos ofrecerán servicio de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, así como sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas, con el objetivo de agilizar los trámites de control vehicular antes de que concluya el plazo del programa el próximo 31 de diciembre de 2026.

#SEMOVI informa: se abren módulos para licencia permanente sin cita. 🚨🪪 pic.twitter.com/rpQD2ap6oR — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 19, 2026

Ubicación exacta de los tres módulos de SEMOVI para licencia permanente sin cita

Quienes deseen acudir directamente sin haber agendado turno en línea podrán presentarse en cualquiera de las siguientes tres sedes habilitadas por la SEMOVI en las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan y Benito Juárez:

Módulo San Andrés Tetepilco: Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, C.P. 09440, alcaldía Iztapalapa , Ciudad de México.

Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, C.P. 09440, alcaldía , Ciudad de México. Módulo Acoxpa: Avenida Acoxpa número 436, Coapa, C.P. 04980, alcaldía Tlalpan , Ciudad de México.

Avenida Acoxpa número 436, Coapa, C.P. 04980, alcaldía , Ciudad de México. Módulo Universidad: Avenida Universidad número 936, colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Requisitos y costo para tramitar la licencia permanente en CDMX

Para realizar el trámite de la licencia de conducir permanente en cualquiera de estos tres módulos sin cita, los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación completa y cubrir el pago correspondiente: