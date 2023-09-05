Últimas noticias de hoy: INAI pide documentos sobre caso Segalmex

Este martes 05 de septiembre de 2023, Fuerza informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy para que estés al tanto de lo sucedido en México y el mundo. Lo más relevante inicia en nuestro país, donde el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó la entrega de documentos sobre las denuncias de casos de corrupción en Segalmex.

Mientras que el partido Morena señaló que hoy martes realizará el conteo de sus encuestas para definir a su representante del Comité de la Defensa de la Cuarta Transformación. Además, Cuba acusa que existe tráfico de personas para obligarlas a combatir en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

INAI va por Segalmex, le ordena entregar documentos por caso de corrupción

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) para que muestre las denuncias que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los casos de corrupción en dicha dependencia.

Denominada como “La #Estafa Maestra de la 4T”, el caso de #Segalmex es un caso de #corrupción sobre el cual el @INAImexico ha puesto los ojos para aclararlo.https://t.co/AxHdG7ZFn7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 5, 2023

Morena se prepara para comenzar con conteo de encuestas este martes

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) realizará el conteo de las boletas de su encuesta realizada entre el 28 de agosto al 4 de septiembre, con el fin de elegir a su coordinador Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación. Desde la mañana de este martes, un par de camionetas de valores con escolta privada trasladaron las boletas a un salón del WTC, en la colonia Nápoles, de la CDMX, para hacer el escrutinio.

Dos camionetas de valores con #escolta, trasladan los poco menos de 2 mil 500 paquetes electorales de la encuesta interna de @PartidoMorenaMx para definir a su candidato.



La #encuesta se realizó del 28 de agosto al 4 de septiembre.



Los #resultados se darán a conocer mañana. pic.twitter.com/6opwKJObdw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 5, 2023

Cuba acusa tráfico de personas para reclutarlas al ejército de Rusia

El gobierno de Cuba señaló que existe tráfico de personas para llevar a sus ciudadanos, con base en engaños, para formar parte del ejército de Rusia y que combatan en la guerra contra Ucrania. Las autoridades de la isla trabajan para desarticular esta red.

#Cuba acusa tráfico de personas para reclutarlas al ejército de #Rusia.



El mensaje del gobierno cubano afirma que ya inició procesos #penales sobre los individuos involucrados en estas acciones.https://t.co/V3wWVb6ZSP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 5, 2023

AUDIO: Vinculan a proceso a “El Gemelo” tras confesar a su hermano que mató al ciudadano indio

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX confirmó que Josué “N”, alías “El Gemelo”, ha sido vinculado a proceso; sin embargo, no por el delito que habría confesado en los audios filtrados anteriormente, donde confirma a su hermano que asesinó al ciudadano indio durante un asalto, sino por la portación de arma de fuego y narcomenudeo.

United Airlines emite parada en tierra; suspende operaciones tras problemas con su equipo

A través de redes sociales se reportó que United Airlines, la compañía aérea estadounidense con sede en Chicago, emitió una parada en tierra a nivel nacional, es decir, suspendió todas las actividades de sus aeronaves en los distintos aeropuertos del país.