Lucharon hasta el final: Revelan el último video con vida del boxeador Prichard Colón junto a su madre

El mundo del deporte está de luto tras la muerte de Prichard Colón, el boxeador que enfrentó complicaciones de salud en la última década a raíz de una pelea.

En medio de la conmoción por el fallecimiento del pugilista puertorriqueño, en redes sociales se volvió viral el último video que grabó en compañía de su madre, quien siempre estuvo a su lado desde que cayó en coma y en todo el proceso de terapias.

Último video de Prichard Colón con su madre antes de morir

El video titulado “Tengo una madre luchadora” fue publicado en las redes sociales de Prichard Colón unas horas antes de que se confirmara su fallecimiento.

En el clip se puede ver al boxeador junto a su madre, Nieves Meléndez, quien durante años fue una pieza fundamental en su recuperación y cuidado tras la grave lesión cerebral que sufrió en 2015.

Tras confirmarse la muerte, el material cobró un significado especial al convertirse en una de sus últimas apariciones públicas.

¿Qué le pasó a Prichard Colón? Así fue la trágica pelea contra Terrel Williams

La vida de Prichard Colón dio un giro de 180 grados el 17 de octubre de 2015, cuando enfrentó a Terrel Williams en Fairfax, Virginia.

El boxeador puertorriqueño recibió varios golpes de conejo, es decir, impactos ilegales en la nuca, que le provocaron un hematoma subdural y una grave lesión en el cerebro.

Después del combate, Prichard Colón quedó en coma y fue internado en el Shepherd Institute de Atlanta, Georgia, donde recibió el acompañamiento de su familia.

La regla "Prichard Colón"

El caso marcó un antes y después dentro del mundo del boxeo, pues en 2016, el Consejo Mundial de Boxeo (WBC) estableció la denominada regla “Prichard Colón”, inspirada en las graves consecuencias que enfrentó el pugilista tras su lesión.

Años después, en junio de 2021, el mismo organismo reconoció al puertorriqueño como campeón honorario y le otorgó el tradicional cinturón verde y oro.

Terrel Williams no fue sancionado tras la pelea, por lo que tuvo varios combates hasta su retiro profesional en 2019.