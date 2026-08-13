Lo entrenaba el hermano del Canelo Álvarez: Detienen al boxeador Cristian “El Vikingo” Medina por presunta extorsión para el CJNG en Michoacán

El boxeador entrenado por el hermano del Canelo Álvarez, Cristian "El Vikingo" Medina, fue detenido en Uruapan, Michoacán, por ser señalado como presunto integrante de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, dedicada al cobro de piso y extorsión a productores aguacateros y empresarios locales.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estatales, Medina operaba con la célula criminal de "Los R's".

Detienen a "El Vikingo" tras operativo en Uruapan

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán capturó a Cristian Medina en la carretera federal Uruapan-Chilchota, por la zona de la colonia La Basilia.

Esto sucedió luego de que se recibieran reporte de amenazas a productores de la región. Gracias a las cámaras y las investigaciones, las autoridades siguieron el coche del deportista para interceptarlo.

CJNG reclutó a boxeador entrenado por el hermano del Canelo

Lo que se sabe hasta ahora es que Medina usaba la intimidación para pedir dinero a campesinos y empresarios locales.

Se dice que operaba como cobrador para la facción delictiva conocida como "Los R's", que tiene presencia en el estado de Michoacán y en Jalisco debido a su vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

¿Qué hacía Christian Medina si no les pagaban la extorsión?

Dentro de las acusaciones se dice que "El Vikingo" usabasu fuerza física para someter a sus víctimas. Quienes no querían entregar las cantidades que exigían, sufrían golpizas y agresiones a manos del que fuera peleador profesional.

"El Vikingo" era entrenado por el hermano de Saúl "Canelo" Álvarez

Cristian Medina inició en el boxeo con dos campeonatos estatales en Michoacán antes de hacer su debut profesional en junio de 2021 en El Salto, Jalisco.

En lo deportivo, el peleador de la categoría pluma tenía la preparación técnica de Rigoberto Álvarez, hermano del reconocido boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez.

🚨La detención de Cristian “N”, alias “El Vikingo”, representa un resultado relevante de las acciones que se mantienen en Michoacán para combatir la extorsión.



El detenido es relacionado con cobros de piso y extorsiones a bares, comercios y empresarios del sector aguacatero. 🥑 pic.twitter.com/Fgt45UolSN — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) August 13, 2026

"El Vikingo" bajo resguardo de las autoridades

Tras el operativo que lo detuvo, las autoridades lo pusieron bajo disposición del Ministerio Público para iniciar el proceso de justicia en su contra y determinar si es culpable o no de las acusaciones.

Las Secretaría de Seguridad de Michoacán comunicó la detención mediante redes sociales.