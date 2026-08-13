¿Qué le pasó a Prichard Colón? La trágica historia del boxeador que quedó en coma tras una brutal pelea

El mundo del boxeo está de luto luego de que se confirmara la muerte de Prichard Colón a los 33 años de edad. El que fuera boxeador puertorriqueño se volvió una de las grandes promesas del deporte hasta que una mala noche en 2015 cambió su destino.

Esta es la historia del joven boxeador que terminó sus días en una cama de hospital.

Muere Prichard Colón tras diez años de lucha

Este 13 de agosto de 2026, Richard Colón, padre de Prichard Colón, compartió un mensaje para informar que el excampeón juvenil trascendió después de enfrentar por más de diez años las complicaciones de salud por el daño neuronal que sufrió en el cuadrilátero.

¿Qué le pasó a Prichard Colón?

El 17 de octubre de 2015, Prichard entró al vestidor sintiéndose mareado y vomitando poco después de terminar un combate. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde los médicos le diagnosticaron un hematoma subdural con sangrado en el cerebro.

Tuvo que ser operado y permaneció en estado de coma durante 221 días, quedando con una parálisis que lo mantuvo en silla de ruedas y bajo cuidado.

Campeonatos y carrera de Prichard Colón en el box

Antes del accidente, el joven peleador tenía un futuro prometedor. Como amateur ganó la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil de 2010.

En 2013 saltó a lo profesional logrando una racha de 16 victorias consecutivas, 12 de ellas por la vía del nocaut.

Debido a su valentía, en 2021 el Consejo Mundial de Boxeo lo nombró campeón honorario.

The PBC Family sends its heartfelt condolences to the family and loved ones of Prichard Colon. May he Rest in Peace.



1992 - 2026 pic.twitter.com/WKGmH9dWoo — Premier Boxing Champions (@premierboxing) August 13, 2026

Así fue la pelea en la que quedó lastimado Prichard Colón

Ese 17 de octubre, en Virginia, Prichard se enfrentó a Terrel Williams. Colón recibió repetidos "golpes de conejo", impactos antirreglamentarios en la nuca.

Aunque se le dijo al réferi sobre los dolores en la cabeza, la pelea continuó hasta el noveno round, cuando fue descalificado porque su esquina le quitó los guantes pensando que la pelea había terminado.

Hacen regla en honor a Prichard Colón

El caso de Prichard generó indignación y provocó cambios en las reglas del boxeo. Para proteger la integridad física de otros deportistas, los organismos internacionales hicieron la llamada "Regla Prichard Colón", la cual sanciona con cero tolerancia los golpes en la parte de atrás de la cabeza.