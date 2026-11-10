El fin de año está cada vez más cerca y con ello la culminación de la primera etapa del año escolar.

A pesar de que se acercan las vacaciones de invierno, que son largas, todavía quedan algunos puentes y días de descanso según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, SEP, 2026-2027.

¿Qué días sin clases quedan para este 2026?

Días sin clases en noviembre según la SEP

El último puente oficial para este mes de noviembre es para el día lunes 16 de noviembre, marcado como feriado.

¿Por qué no hay clases el 16 de noviembre? Este día corresponde al aniversario por el inicio de la Revolución Mexicana. El descanso se hace largo debido a que se junta con el sábado 14 y domingo 15 de noviembre.

Y eso no es todo, pues noviembre tiene más descansos, aunque en este caso es por el viernes de consejo técnico. Este día caerá el 27 de noviembre, el cual también se hace fin de semana largo.

🚨📚 ¡Sin clases y con protesta! 240 estudiantes de Educación Física en Acapulco suspendieron actividades por el aumento de cuotas escolares. https://t.co/ojL4e0xm1k #Acapulco #Educación #AztecaGuerrero pic.twitter.com/88jfalDB9O — TV Azteca Guerrero (@Azteca_Gro) November 10, 2026

¿Hay puentes en diciembre antes de las vacaciones?

En el mes de diciembre, además de las vacaciones de invierno, no se contemplan puentes oficiales, días de descanso o viernes de consejo técnico.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno y cuándo terminan?

Las vacaciones de diciembre para los maestros y para los alumnos comenzarán oficialmente el día lunes 21 de diciembre de 2026.

Estas vacaciones van a extenderse todo el mes de diciembre y los primeros días de enero del 2027, marcando el regreso a clases para después del Día de Reyes, el 7 de enero.

La culminación de las vacaciones aparece para el 5 de enero, pero el día 6 hay suspensión de labores oficial.

Entre este último periodo de la primera parte del año escolar también están programados los registros de calificaciones, para el día 13 de noviembre, y la entrega, del 23 al 27 de noviembre.