“Aprendes a sobrevivir a la vida”: Se cumple un año de la explosión de la pipa en la Concordia, Iztapalapa; el dolor, las secuelas y la lucha por salir adelante

Un año después de la explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia de Iztapalapa, las familias de las víctimas y sobrevivientes continúan pagando las consecuencias de este accidentes, historias que aún no terminan y siguen luchando por salir adelante.

La explosión de la pipa dejó alrededor de 32 personas muertas y casi un centenar de heridos, además de pérdidas materiales y una huella imposible de borrar.

“Empiezo a ver el escenario totalmente naranja, aumenta la temperatura dentro del carro, me estaba sofocando bastante (...) Corrí y fue ahí donde me quemé, habrán sido unos 4 segundos que me alcanzó en los brazos el fuego”, contó Luis Cervantes Lazcano, sobreviviente a la explosión.

Cicatrices que no cierran: La batalla diaria de los sobrevivientes a un año del accidente

A un año de la tragedia en el puente de la Concordia en Iztapalapa el tiempo ya cobró factura en el lugar. Alguno de los retratos de los fallecidos han comenzado a borrarse por las inclemencias del tiempo, las flores se marchitaron y la hierba creció; sin embargo, lo que no se borra es el amor y cariño de las familias que perdieron a un ser querido en este accidente.

Los sobrevivientes de la explosión de la pipa continúan luchando por salir adelante. Tal es el caso de Juan Luis, quien terminó con éxito su recuperación y ha logrado continuar con su vida.

Al igual que Don Arturo, quien perdió a su sobrino y a su sobrina-nieta Tiffany, una joven madre de 16 años que dejó a un bebé que sigue luchando por salir adelante tras la tragedia.

“Dejó un bebé de, en ese entonces un año y medio, ahora ta va para los dos años y medio el niño (...) Presenta quemaduras en ambas manos, en ambos pies, tiene del 50-60% de la cara quemada”, explicó Arturo Piña, familiar de Tiffany.

Un acto de amor que sigue dando vida: La lucha de Jazlyn tras perder a su abuela

La rehabilitación de la pequeña Jazlyn Azulet, la nieta de la fallecida Alicia Matías, conocida como “abuelita heroína”, también continúa, mientras familiares siguen honrando la memoria de Alicia y el enorme acto de amor que hizo por su nieta.