Un millón 934 mil pesos se llevará Lorenzo Córdova tras dejar el INE
Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova recibirá un millón 934 mil pesos de compensación cuando deje su cargo en abril.
Este jueves, el Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer los montos de compensación que se entregarán al consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdova, así como los consejeros Ciro Murayama, José Roberto Ruiz y Adriana Favela, quienes terminan su periodo este 3 de abril.
Más de un millón de pesos de compensación a consejeros salientes del INE.
Así, Lorenzo Córdova recibirá un millón 934 mil pesos de compensación. Mientras que los consejeros Ciro Murayama, José Roberto Ruiz y Adriana Favela, quienes ocuparon este cargo desde abril de 2014, tendrán una compensación de un millón 663 mil pesos.
En días recientes, representantes de Morena ante el INE, exigieron al consejero presidente y los consejeros salientes del instituto dieran a conocer el monto que recibirían de compensación tras ocupar su cargo.