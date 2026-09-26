Fundación Azteca y HEINEKEN México arrancan cuarta jornada de reforestación; así buscan recuperar ecosistemas

Este sábado 26 de septiembre dio inicio la cuarta jornada de “Un Nuevo Bosque para Brindar un Mundo Mejor”, iniciativa impulsada por Fundación Azteca de Grupo Salinas y HEINEKEN México, que busca promover la restauración ambiental y la participación ciudadana a través de acciones de reforestación.

El proyecto forma parte de una alianza que tiene entre sus objetivos contribuir a la recuperación de espacios naturales, fortalecer los ecosistemas y generar conciencia sobre la importancia de conservar los recursos naturales.

Más de 2 mil 500 personas han participado este año

De acuerdo con la información compartida sobre esta jornada, tan solo durante 2026 más de 2 mil 500 personas han participado en actividades de reforestación en Coahuila, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, donde se han plantado miles de árboles y se han realizado trabajos de restauración.

Las actividades buscan generar beneficios ambientales que van más allá de la plantación de árboles, pues contemplan acciones relacionadas con la protección de la biodiversidad, la recuperación de los ecosistemas, la captura de carbono y la conservación de las fuentes de agua.

HEINEKEN México ha explicado que las jornadas se realizan con un enfoque regional. Para cada zona se seleccionan especies nativas, con el objetivo de favorecer su supervivencia y respetar las características de los ecosistemas locales.

Una alianza que comenzó en 2023

“Un Nuevo Bosque para Brindar un Mundo Mejor” surgió como una colaboración entre Fundación Azteca y HEINEKEN México. Desde sus primeras jornadas, el programa ha buscado involucrar a voluntarios, comunidades y organizaciones en labores de restauración ambiental.

En 2023, por ejemplo, una de las jornadas se realizó en el Parque Nacional Cumbres, en Nuevo León, donde más de 400 voluntarios participaron en la siembra de casi 2 mil árboles. Ese mismo año también se llevaron a cabo actividades de reforestación en el Bosque de Tlalpan, en Ciudad de México.

Para 2024, la iniciativa continuó con nuevas jornadas. HEINEKEN México reportó entonces la participación de más de 4 mil 500 voluntarios y la plantación de más de 12 mil 500 árboles y plantas nativas durante las actividades realizadas ese año.