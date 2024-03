Hemos invitado a casi la mitad del país a plantar un árbol: Ninfa Salinas Sada habla de la reforestación

Los fenómenos como los huracanes, tifones y desgaste del suelo son algunos de los temas que preocupan a la Fundación Azteca, por ello, su presidenta, Ninfa Salinas Sada explicó la importancia de la reforestación y los resultados que ha tenido con el tema de la siembra de árboles y el cuidado de lugares como la Selva Lacandona.

En la entrevista “Tiempo de informar, tiempo de ayudar” con Javier Alatorre, Salinas Sada explicó que la organización que encabeza se ha comprometido a sembrar árboles para conservar la biodiversidad y la belleza de México, pues aproximadamente casi la mitad del país ha participado en la reforestación, incluso calcula que se han plantado árboles en alrededor de 50 mil hectáreas.

“La fundación ha hecho un enorme esfuerzo porque porque podamos reforestar, ahorita que hablabas de los fenómenos, es lo que más capta lluvia y lo que permite que se vuelva a filtrar que no haya grandes huracanes en donde se lleve todo. Los árboles al final capturan carbón o nos limpian el aire”, dijo.

“Hemos invitado yo creo que a unos 40 millones de ciudadanos a sembrar árboles. Eso quiere decir que casi la mitad del país, que puede porque los demás son niños, han salido en familia a hacer una actividad bonita que es plantar un árbol. Si ya lo plantaste, lo vas a cuidar o yo eso pensaría, ¿no? Hemos plantado alrededor de cincuenta mil hectáreas de árboles, eso es como treinta mil estadios de futbol”, esto es la gran capacidad que hemos convocado, es un movimiento de todos.

Ninfa Salas exhorta al cuidado de la Selva Lacandona

La presidenta de la fundación Azteca indicó que es un compromiso de la sociedad, del gobierno y de las empresas el reforestar y el cuidar la biodiversidad, pues se ha hecho daño desde hace muchos años, se refirió en particular a la Selva Lacandona, que ya tiene una mínima parte que la reportada hace algunos años.

“Si volteamos a ver hace diez años, hoy tenemos ochenta por ciento menos de Selva Lacandona, que es el pulmón de México. Es el sumidero de agua número uno. Me van a decir: Pues si yo no vivo en Tabasco, ¿a mí qué me importa? Claro, sí importa. Todos al final del día, este país es el único que tenemos, que se llama México, es de todos y todos tenemos que hacer conciencia, que a lo mejor tú no tienes de inmediato la selva, pero sí tendrás un bosque”, declaró.

Salinas Sada remarcó la importancia de cuidar los ecosistemas con los que cuenta México, pues indicó que es un país lleno de riquezas del que nunca se iría por su belleza.