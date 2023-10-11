Por ‘echar balazos’ y casi matar a dos niños, una pareja fue detenida en Iztapalapa

El pasado 15 de julio, la vida de dos pequeñitos cambió para siempre cuando una ráfaga de balas casi terminó con su vida en la alcaldía Iztapalapa; hoy los responsables fueron detenidos.

Se trata de Miguel Ángel y Marlen, una pareja que este miércoles 11 de octubre, fue capturada por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por el delito de tentativa de homicidio en contra de los dos menores de edad.

Niños estaban jugando en el patio de su casa

Aquella tarde de julio, los niños de 6 y 12 años se encontraban jugando en su domicilio cuando comenzaron a “llover balas”. Ese día Marlen y Miguel viajaban en una motocicleta. En un punto de la colonia Buenavista de la alcaldía Iztapalapa, el hombre comenzó a disparar varias veces una pistola.

Lo que no esperaba es que en el patio de la casa de enfrente se encontraban los pequeños, los cuales resultaron con varias lesiones. Los menores recibieron ayuda, por lo que no perdieron la vida.

Al notar los gritos, los sujetos emprendieron la fuga del lugar, pero gracias a los trabajos de los detectives de la Policía de Investigación, que realizaron entrevistas a testigos y recopilaron videos de las cámaras de vigilancia públicas y privadas, pudieron seguirles la pista.

Presuntos responsables fueron localizados en Iztapalapa

Fue así que a casi tres meses del lamentable hecho, la mujer y el sujeto fueron localizados en calles de la colonia Santa Martha Acatitla, en la misma alcaldía Iztapalapa.

Al notar a los sospechosos, las autoridades les realizaron una revisión. Luego de corroborar que se trataba de los mismos que ‘echaron balazos’ y casi mataron a los niños, fueron detenidos.

Posteriormente fueron trasladados para realizar su certificación médica; la mujer ingresó al penal de Santa Martha, mientras que el hombre terminó en el Reclusorio Oriente. Se espera que en próximas horas un juez de control determine su situación, es decir, que determine si vincularlos o no a proceso por el intento de homicidio de los pequeños.