Mayorkas coincide con Blinken: Una parte de México es controlada por el narco

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, coincidió con Antony Blinken en que una parte de México está controlada por el narco, sin embargo, defendió la lucha del gobierno mexicano contra los cárteles de la droga.

Durante un comité en el Senado de Estados Unidos, el republicano Lindsey Graham cuestionó a Mayorkas sobre las declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien negó las aseveraciones de Blinken de que una parte de México está controlada por el narco.

“Usted está de acuerdo con él (con AMLO)”, preguntó Graham, “No lo estoy”, respondió Mayorkas. El senador republicano siguió con el cuestionamiento: “¿Está usted de acuerdo con el secretario Blinken en que hay partes de México manejadas por los cárteles de la droga?”, Blinken respondió “lo estoy”.

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Asimismo, el senador republicano preguntó si consideraban a México como un “socio de fiar” en la guerra de Estados Unidos contra las drogas, principalmente el fentanilo que se ha convertido en un problema de salud pública en el país norteamericano.

Mayorkas defendió la alianza con México para combatir a los narcotraficantes en la frontera de ambas naciones: “Hemos logrado grandes cosas juntos y estamos buscando mejorar nuestra cooperación”, afirmó.

Blinken asegura que partes de México son controladas por el narco

El pasado 22 de marzo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que una parte de México estaba controlada por el narcotráfico.

El senador estadounidense Lindsey Graham preguntó directamente al secretario que si consideraba que había partes de México donde el control no lo tuviera el gobierno sino los cárteles de la droga, a lo que Blinken respondió: “sería justo afirmar que sí”.

AMLO niega afirmaciones de Blinken sobre México

En respuesta a las afirmaciones de Antony Blinken, el presidente mexicano negó que algunas partes de México estuvieran controladas por el narco y aseguró que en el país no había lugar donde faltara la presencia de autoridades.

“No hay ningún lugar del territorio nacional en donde no haya presencia de la autoridad. Le puedo decir al señor Blinken que, creo lo sabe, que constantemente estamos destruyendo laboratorios clandestinos en Sinaloa, en Sonora, en todos lados”, aseveró AMLO.

