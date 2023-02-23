La Unión Europea prohíbe que funcionarios utilicen TikTok por seguridad

La comisión de la Unión Europea (UE) pidió a todos sus empleados eliminar de sus celulares la aplicación china TikTok, utilizada para compartir videos cortos, argumentando que se trata de una medida de ciberseguridad.

“Como muchas instituciones, la Comisión Europea tiene un enfoque muy fuerte en la seguridad cibernética, protegiendo a nuestros colegas” indicó Thierry Breton, en jefe de la industria de la Unión Europea.

Explicó que tiene como objetivo proteger a la Comisión contra las amenazas y acciones de seguridad cibernética que pueden ser explotadas para ataques contra el entorno corporativo.

No obstante, la Unión Europea se negó a dar más detalles sobre esta decisión o si hubo algún incidente relacionado con la aplicación TikTok; pero sí indicó que se mantendrán bajo revisión constante los desarrollos de seguridad en otras plataformas de redes sociales.

Por su parte, TikTok dijo sentirse decepcionado con la decisión de la Unión Europea y aseguró que la organización “está equivocada y basada en conceptos erróneos fundamentales”.

|Reuters

EU también prohíbe a funcionarios usar TikTok

En diciembre, el gobierno de Estados Unidos prohibió a los integrantes de la Cámara de Representantes utilizar TikTok, por considerar a la app “de alto riesgo debido a una serie de problemas de seguridad”.

En ese mes, 19 estados habían bloqueado, al menos parcialmente, la aplicación en los dispositivos gestionados por el Estado por temor a que el Gobierno chino pueda usar TikTok para rastrear a los estadounidenses y censurar contenidos.

El mensaje al personal decía que cualquier persona con TikTok instalado en su dispositivo sería contactada para eliminarlo, y que las futuras descargas de la aplicación estaban prohibidas.

Esta norma fue la última en una serie de medidas adoptadas por administraciones públicas de Estados Unidos para prohibir TikTok, propiedad de ByteDance Ltd, que tiene su sede en Pekín.