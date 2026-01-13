Violento ataque: Mujer apuñala a niño de 6 años y a su madre en Uruguay

El 7 de enero de 2026, una mujer de 25 años desató el terror en una vivienda en la ciudad de Tacuarembó, en Uruguay. Después de una fuerte discusión, ella atacó a puñaladas a un niño de apenas 6 años de edad, así como a la madre del menor, de 44 años.

Los vecinos de la calle José Pedro Varela, del centro de la ciudad, oyeron los gritos y alertaron inmediatamente a la policía, que llegó al lugar y encontró una escena de caos y sangre.

El menor sufrió una herida profunda en el abdomen, lo que obligó al personal de emergencias trasladarlo de urgencia al Hospital de Tacuarembó. Allí, el equipo médico logró estabilizarlo. La madre también recibió atención por sus lesiones, mientras que otro niño de 3 años, hijo de la agresora, presentó un traumatismo facial grave y terminó internado en el mismo centro de salud.

Investigación revela contexto de violencia doméstica agravada

La Fiscalía local inició una investigación y determinó que el ataque ocurrió en un contexto de violencia doméstica . Los peritos recolectaron pruebas en la escena, incluyendo testimonios de vecinos y evidencias físicas, que confirmaron el patrón de agresiones previas en el hogar.

Los policías lograron detener a la agresora sin que ella opusiera resistencia y la trasladaron ante las autoridades correspondientes.

Condena de 20 meses: prisión efectiva y libertad a prueba para la agresora

Tras una audiencia judicial expedita, la magistrada dictó la condena contra la mujer de 25 años como autora de “un delito de violencia doméstica agravada en concurso formal con un delito de lesiones graves”. La pena total alcanza los 20 meses de prisión: 1 mes de cumplimiento efectivo en cárcel y 19 meses en régimen de libertad a prueba.

Ahora, el Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU) evalúa el destino de los menores involucrados, todos residentes en la misma casa. Las autoridades priorizan su protección, considerando opciones como acogida temporal o programas de apoyo familiar para evitar riesgos futuros.