Qatar 2022: Conoce La Perla, la famosa isla artificial ubicada en Doha

Cada vez estamos más cerca de disfrutar el Mundial de Qatar 2022, por lo que si eres de los afortunados en viajar a ese increíble lugar, dentro de tus planes debes incluir el visitar este excéntrico lugar llamado “La Perla”.

“La Perla” está ubicada en Doha, la capital de Qatar y es un complejo residencial de lujo que se está desarrollando dentro de una isla artificial, frente a la costa de West Bay de Doha, Qatar y es considerada como “la pequeña Venecia de Doha”.

La Perla, principal atractivo turístico de Qatar

Actualmente, La Perla, la lujosa isla artificial ubicada en Doha, Qatar, es considerada un destino encantador, donde los visitantes pueden vivir experiencias únicas de compras, entretenimiento y una propuesta gastronómica de alta gama.

Uno de los máximos atractivos de esta isla, es el Museo de las Perlas, las cuales solían ser parte importante de la industria de Qatar antes del auge del petróleo.

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Isla artificial en Qatar cuenta con más de 5 mil residentes

Originalmente la isla artificial era de aproximadamente 4 kilómetros cuadrados; sin embargo, con el tiempo ha ganado hasta 32 kilómetros de costa bordeada de decenas de departamentos lujosos, hoteles, tiendas y algunos restaurantes.

“La perla”, isla artificial ubicada en Doha, Qatar, fue inaugurada durante la primavera de 2012 y actualmente cuenta con más de 5 mil residentes; sin embargo, aún hay algunas estructuras que no han sido abiertas.

La lujosa isla artificial La Perla ha sido uno de los proyectos más ambiciosos de Doha, Qatar, siendo la primera isla en ofrecer residencia a clientes internacionales.

¿De dónde proviene el nombre La Perla de Qatar?

El nombre “Perla”, se refiere a la principal industria de la perla, además se basa en el mar de poca profundidad en el que se construyó esta isla.

Qatar fue uno de los primeros comerciantes de la perla en Asia antes de que los japoneses las introdujeran a un precio más bajo y asequible, previamente al auge del petróleo en Qatar.

Por su parte, el diseño de la isla también se asemeja a un collar de perlas.