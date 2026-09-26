¡Cayó el líder de “Los Poca Vida”! Así capturaron a presunta célula criminal en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvo al presunto líder criminal de "Los Poca Vida" realizó dos operativos en distintos inmuebles de la capital que derivaron en la detención de cuatro personas, entre ellas un menor de edad.

De acuerdo con las autoridades, entre los detenidos se encuentra Alberto “N”, identificado como presunto líder de la célula criminal conocida como "Los Poca Vida", señalada como una escisión de "Los Tanzanios".

Durante las intervenciones también fueron detenidos Víctor “N”, hermano de Alberto; Lizeth Viridiana “N”, identificada como su pareja sentimental, y un adolescente de 16 años. Según la información difundida por las autoridades, los cuatro estarían relacionados con dicha organización.

¿Quiénes son Los Poca Vida y qué relación tienen con Los Tanzanios?

"Los Poca Vida" son identificados por las autoridades como una célula surgida de "Los Tanzanios", grupo criminal que ha sido relacionado con actividades como narcomenudeo, extorsión, secuestro y cobro de piso.

Investigaciones de la policía capitalina señalan que "Los Poca Vida" habrían iniciado una disputa territorial con La Anti Unión Tepito. La célula tendría presencia en las alcaldías de Iztacalco y Benito Juárez, donde precisamente fueron realizados los cateos que derivaron en las detenciones.

#LoÚltimo | Autoridades federales y capitalinas ejecutaron dos órdenes de cateos en las alcaldías de Iztacalco y Benito Juárez, #CDMX, donde capturaron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad, y aseguraron droga. Los implicados estarían relacionados con una célula… pic.twitter.com/fkhjBajxIL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 26, 2026

Así fueron los cateos en Iztacalco y Benito Juárez

Uno de los operativos se realizó en un domicilio ubicado en la calle 2, en la colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco.

En este inmueble fueron aseguradas 78 dosis de cocaína, 20 dosis de mariguana, 200 gramos de la misma sustancia a granel y dos teléfonos celulares, de acuerdo con el reporte de la autoridad.

El segundo cateo tuvo lugar en la calle Bengala, colonia Zacahuitzco, en la alcaldía Benito Juárez. Ahí, los agentes localizaron 24 dosis de mariguana, un kilogramo de la misma hierba a granel y 25 gramos de cocaína en piedra.

