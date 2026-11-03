¿Adiós a los teléfonos en clase? Así funcionará la regulación escolar

El celular ya forma parte de la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes, pero ¿qué lugar debe ocupar dentro de las escuelas? A partir de este martes 3 de noviembre comenzó la regulación del uso de dispositivos digitales en más de 263 mil planteles públicos y privados del país, una medida que busca establecer límites a su utilización durante las actividades escolares.

De acuerdo con la disposición presentada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), las reglas serán distintas dependiendo del nivel educativo. En primarias y secundarias se restringirá el uso de teléfonos celulares durante las clases y los recreos.

Para la educación media superior, cada plantel establecerá sus propios criterios mediante la participación de profesores y padres de familia. En tanto, para las instituciones de educación superior se promoverá el uso de dispositivos bajo una perspectiva que contemple el pensamiento crítico, el conocimiento de algoritmos, el funcionamiento de las pantallas y la inteligencia artificial.

Familias tienen opiniones divididas sobre la regulación

La entrada en vigor de esta medida provocó distintas reacciones entre madres, padres y otros familiares de estudiantes. Mientras algunos consideran que limitar los teléfonos ayudará a mejorar la atención en las aulas, otros cuestionan que los alumnos no puedan utilizarlos ante situaciones de inseguridad.

Una madre de familia expresó su preocupación por la violencia que se vive actualmente y consideró que contar con un celular permite mantener comunicación con sus hijos, especialmente ante la percepción de que no existe suficiente seguridad en las escuelas.

En contraste, una abuela consideró que los teléfonos representan una distracción para los estudiantes, pues pueden impedir que presten la atención necesaria durante las clases.

También hubo quienes cuestionaron la restricción al señalar que la tecnología ya es una herramienta cotidiana y puede utilizarse para realizar investigaciones y actividades escolares.

¿Regular o dejar fuera la tecnología de las aulas?

Entre las opiniones también surgió la importancia de que los padres enseñen a sus hijos a utilizar los dispositivos con responsabilidad. Una de las entrevistadas recordó que la educación virtual durante la pandemia demostró que los teléfonos y otras herramientas digitales pueden tener un papel dentro del aprendizaje.

Por otro lado, un abuelo se manifestó a favor de la regulación, pues considera que limitar el uso del celular puede impulsar la creatividad y el desarrollo de los estudiantes, sin depender de una pantalla para responder cada pregunta.