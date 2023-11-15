Va por México abre registro de aspirantes para la jefatura de Gobierno de la CDMX

La alianza opositora, Va por México, arranca este miércoles 15 de noviembre con su proceso interno al abrir el registro de los aspirantes para ganar la candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX). Cabe destacar que quien quede electo o electa será quien compita con la candidata de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Clara Brugada Molina.

¿Cuándo es el registro de aspirantes de Va por México en CDMX?

Será este 15 de noviembre el día único para que los aspirantes del PRI, PAN y PRD se registren en el proceso interno, mientras que, dos días después, darán a conocer los nombres de quienes pasan a la siguiente ronda, los cuales serán uno de cada partido.

Posteriormente, el 18 de noviembre, se realizarán cuatro foros donde los aspirantes presentarán sus propuestas sobre la CDMX y, durante este periodo, podrán realizar precampañas por la ciudad.

Será el 3 de enero de 2024 cuando la oposición Va por la CDMX de a conocer quién será la candidata o candidato que competirá por el mayor cargo de la capital y se enfrentará a la exalcaldesa de Iztapalapa.

Seguimos avanzando con mucha fuerza en el proceso y quiero invitarlos a acompañarme este miércoles 15 de noviembre a las 4:00 PM en el @PRI_Nacional ¡Ahí nos vemos! pic.twitter.com/NViFRxyMiN — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 15, 2023

¿Quiénes son los aspirantes para la jefatura de Gobierno de la CDMX por Va por México?

Estos son los nombres de aquellos que aseguraron que se registrarán para el proceso:

