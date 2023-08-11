Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, buscará la jefatura de Gobierno de la CDMX

Mariana Moguel Robles, activista y política, así como hija de Rosario Robles, se destapó para buscar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) en las próximas elecciones 2024.

A través de una entrevista, Moguel Robles destacó que el día sábado 12 de agosto, daría un evento junto a su madre para dar a conocer su deseo por contender en las elecciones 2024 de la capital.

¿Quién es Mariana Moguel Robles?

Mariana Moguel Robles nació 21 de agosto de 1983, por lo que actualmente tiene 40 años, estudió Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana, fue expresidenta del Comité del Partido Revolucionaria Institucional (PRI) y diputada local del Distrito XXXIV.

La hija de Rosario Robles fue subdirectora de Vinculación en la delegación Miguel Hidalgo de 2009 a 2012. En 2010, como activista, inició el movimiento de "Las Insurgentes".

En 2018 fue candidata del tricolor a la alcaldía Milpa Alta; sin embargo, perdió las elecciones. Para las próximas elecciones 2024, estaría buscando competir por la jefatura de Gobierno de la capital, la cual está actualmente al mando de Martí Batres.

Mi hija @Mariana_Moguel ha trabajado incansablemente. Ha demostrado ser una guerrera y valiente. A pesar de la adversidad jamás agachó la cabeza. De esas mujeres necesitamos para cambiar el país. Te amo hija y me siento muy orgullosa de ti #HacerPatria https://t.co/dhQBkdESva — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) July 27, 2023

¿Por qué salió Rosario Robles de la cárcel?

Rosario Robles salió de prisión preventiva después de tres años por el caso de desvíos millonarios conocidos como "La Estafa Maestra". Ella era secretaria de Desarrollo Agrario y Desarrollo Social durante el mandato de Enrique Peña Nieto.

La Fiscalía General de la República (FGR) valoró el estado de salud de Robles, así como la falta de un juicio y el juez de control determinó dejarla en libertad con medidas cautelares.

En todo el proceso legal de la exfuncionaria, su hija Mariana Moguel estuvo apoyándola e incluso realizó acciones de resistencia civil pacífica para exigir la liberación de su madre, acusada de delitos como ejercicio indebido del servicio público y omisión.

¿Cuándo inician las campañas para las elecciones 2024 en la CDMX?

El periodo de precampañas para la elección de la jefatura de Gobierno abarca del 5 de noviembre de 2023 al 3 de enero de 2024, y para diputaciones locales y alcaldías, con sus respectivas concejalías, del 25 de noviembre de 2023 al 3 de enero de 2024.