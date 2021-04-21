Vacuna india Covaxin muestra efectividad del 78% contra Covid-19

La vacuna fabricada en India por el laboratorio Bharat Biotech, Covaxin, reveló los resultados del segundo análisis de ensayos clínicos sobre su promedio de eficacia, el cual indica una efectividad del 78% contra Covid-19.

El estudio, que divide la eficacia para Covaxin en casos leves, moderados y grave, así como casos severos de coronavirus, incluyó a 25,800 participantes entre 18 y 98 años.

La investigación se realizó tras dos semanas de haber recibido la segunda dosis del medicamento.

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"Estoy muy feliz de indicar que Covaxin (...) ha mostrado una eficacia del 78% en el segundo análisis interino", comentó Balram Bhargava, jefe del estatal Consejo Indio de Investigación Médica, que elaboró la vacuna junto a Bharat Biotech.

"La eficacia frente a la enfermedad grave fue del 100%, con un impacto en la reducción de hospitalizaciones, mientras que la eficacia contra la infección asintomática por Covid-19 fue del 70%", dice el laboratorio Bhaeat Biotech en un comunicado.

Esto sugiere una disminución de transmisión de los receptores.

Los resultados del primer análisis que se realizó en marzo, la vacuna Covaxin mostró una tasa de eficacia del 81% promedio de capacidad de protección contra el virus SARS-CoV-2.

“Se ha establecido la eficacia contra el SARS-Cov-2. Covaxin ha demostrado un excelente historial de seguridad en ensayos clínicos en humanos y en uso en situaciones de emergencia”, dijo en una declaración el director ejecutivo de Bharat Biotech, Krishna Ella.

Al mismo tiempo, los especialistas indican que que la vacuna Covaxin "funciona bien contra la mayoría de las variantes de SARS-Cov-2. Estos hallazgos consolidan la posición de nuestra vacuna autóctona en el panorama mundial de las vacunas".

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Producción de vacuna Covaxin

Bharat Biotech comentó que habrá un aumento en la capacidad de producción de su vacuna contra Covid-19, Covaxin, hasta los 700 millones de dosis al año, cuadriplicado su producción actual de unos 150 millones de dosis al año.

Recordemos que Covaxin ya consiguió licencia de uso en México, Irán, Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Guayana, Venezuela, Botsuana, Zimbabue, y su costo está entre los 15 y 20 dólares por dosis.

