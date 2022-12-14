Vacunas contra ébola de J&J y Merck se muestran seguras en niños y adultos

Las vacunas de Johnson & Johnson y Merck contra el ébola produjeron anticuerpos que combaten el virus y son seguras en niños y adultos, según datos de dos estudios publicados el miércoles.

Las vacunas estaban dirigidas a la cepa Zaire del virus, no a la cepa Sudán del ébola que recientemente provocó un brote de fiebre hemorrágica mortal en Uganda.

Los niveles de anticuerpos permanecieron presentes tanto en niños como en adultos durante un año, según los estudios realizados en África Occidental.

"Creo que el estudio muestra que ambas vacunas provocan buenas respuestas de anticuerpos", dijo uno de los investigadores, el Dr. H. Clifford Lane.

Solo la vacuna de Merck puede administrarse potencialmente como una sola dosis, mientras que la de J&J puede necesitar continuar como un régimen de dos dosis, agregó Lane.

Sin embargo, los investigadores advirtieron que no pudieron evaluar la protección contra la enfermedad ya que ningún participante contrajo ébola durante el ensayo, que comenzó la inscripción en 2017.

"Se está realizando un seguimiento a largo plazo de los participantes en este ensayo para determinar si podrían ser necesarias dosis de refuerzo y cuándo", dijo Brian Greenwood, coautor del estudio de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

🇺🇬 Uganda Receives 1,200 Doses of Ebola Vaccine Candidates pic.twitter.com/sAnQyKwDrB — 𝚁𝙰𝙶𝙴 𝙰𝙶𝙰𝙸𝙽𝚂𝚃 𝚃𝙷𝙴 𝚅𝙰𝙲𝙲𝙸𝙽𝙴 (@72powpow) December 11, 2022

Ensayos de vacunas contra ébola

Los ensayos de las vacunas contra el ébola se realizaron en un total de 1,400 adultos y 1401 niños de 1 a 17 años, en colaboración con el Ministerio de Salud de Liberia y con el Centro Universitario de investigación Clínica y el Centro de Desarrollo de Vacunas de Malí.

Un régimen involucró una dosis de la vacuna de J&J, seguida de un refuerzo de la vacuna de Bavarian Nordic, otro régimen involucró dos dosis de la vacuna de Merck con ocho semanas de diferencia, y el tercero consistió en un placebo ocho semanas después de la vacuna de Merck.

La vacuna Ervebo de Merck fue aprobada por el regulador europeo y precalificada por la Organización Mundial de la Salud en 2019, y Zabdeno de J&J obtuvo las autorizaciones europeas y de la OMS más tarde.

Uganda dijo a principios de este mes que había dado de alta a su último paciente con ébola, aumentando las esperanzas de que termine un brote que mató al menos a 56 personas.

One of the three candidate #Ebola vaccines against the Sudan ebolavirus have arrived in #Uganda to be included in a clinical trial https://t.co/UEZS8aPT5R pic.twitter.com/89FCQ8A2vB — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 9, 2022

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