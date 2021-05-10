FDA aprueba uso de vacuna de Pfizer en adolescentes en Estados Unidos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó este lunes el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer de Covid-19 en adolescentes de 12 a 15 años.

De esta manera, la FDA modificó la norma emitida el 11 diciembre de 2020 en el que la vacuna de Pfizer solo era permitida para personas mayores de 16 años en Estados Unidos.

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La comisionada de la FDA, Janet Woodcock, indicó que la extensión de edad en adolescentes para usar la vacuna de Pfizer en Estados Unidos es un nuevo frente para combatir a la pandemia del nuevo coronavirus y la enfermedad de Covid-19.

“La acción de hoy permite proteger a una población más joven de Covid-19, acercándonos al retorno a la normalidad y al fin de la pandemia.

"Los padres y tutores pueden estar seguros de que la agencia llevó a cabo una revisión rigurosa y exhaustiva de todos los datos disponibles, como lo hemos hecho con todas nuestras autorizaciones de uso de emergencia de la vacuna Covid-19", aseguró a través de un comunicado la comisionada de la FDA de Estados Unidos.

FDA’s expansion of the emergency use authorization for the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine to include adolescents 12-15 years of age is another significant step in the fight against the #COVID19 pandemic. https://t.co/Kp1qzHOuBN — Dr. Janet Woodcock (@DrWoodcockFDA) May 10, 2021

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Asimismo, la FDA de Estados Unidos consideró que la vacuna de Pfizer ha cumplido con todos los criterios legales y los beneficios que puede tener en los adolescentes de 12 a 15 años.

De acuerdo con cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos del 1 de marzo de 2020 al 30 de abril de 2021, se han reportado 1.5 millones de casos de Covid-19 en la población de 11 a 17 años.

Aunque los niños y adolescentes tienen síntomas y una enfermedad más leve de Covid-19 en comparación con los adultos, la FDA espera que se reduzcan los contagios de esta enfermedad en los Estados Unidos con la aplicación de la vacuna de Pfizer.

Estudios de la vacuna de Pfizer en adolescentes en Estados Unidos

La FDA indicó que se realizaron análisis de datos de efectividad de la vacuna de Pfizer en adolescentes de hasta 12 años de edad, en donde encontraron que la respuesta inmune en este sector etario no fue inferior al de participantes mayores, de 16 a 25 años.

La FDA aseguró que la vacuna de Pfizer fue 100% efectiva en dos mil 600 adolescentes de Estados Unidos que participaron en el estudio, ya que no se registraron casos de Covid-19; mientras que los que recibieron el placebo, 978 sí contrajeron la enfermedad.

Con estos resultados, la vacuna de Pfizer será administrada a adolescentes de 12 a 15 años en Estados Unidos en dos dosis, con una diferencia de tres semanas.

En marzo, el laboratorio BioNTech y Pfizer anunció que su vacuna era efectiva en adolescentes, por lo que estimó que la vacunación en este sector de la sociedad inicie antes de agosto, cuando arranque el siguiente ciclo escolar.

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