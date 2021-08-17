Inicia vacunación contra ébola en Costa de Marfil

Costa de Marfil comenzó a vacunar contra el ébola a los trabajadores de la salud en la capital comercial Abiyán el lunes 16 de agosto. Esto sucede después de que se confirmó un caso del virus mortal durante el fin de semana.

Una mujer de 18 años dio positivo el sábado 14 de agosto, después de viajar en autobús a Abiyán desde el vecino país de Guinea. Es el primer caso confirmado de ébola en Costa de Marfil en 25 años.

Los trabajadores del hospital de Abidján, donde ingresaron a la mujer para tratarla, fueron los primeros en recibir las vacunas después de que el Ministerio de Salud lanzó oficialmente su campaña de vacunación. El país tiene 5,000 dosis disponibles, de acuerdo al ministerio.

"Esta noche hemos vacunado prácticamente a 200 personas y no dejaremos de vacunar. Para el miércoles esperamos vacunar a las 2,000 personas que consideramos expuestas de la comunidad, y también a personas del sistema de salud y seguridad", dijo el ministro de Salud, Pierre Dimba.

En total, las autoridades de salud han identificado a nueve personas con las que la mujer entró en contacto, incluidos tres familiares y seis empleados del hospital, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS) a sus socios en un informe. La mujer y otro presunto caso de ébola están en el hospital.

La OMS ha dicho que está profundamente preocupada por la presencia del virus en Abiyán, una ciudad densamente poblada, con más de 4 millones de personas.

El ébola se propaga a través del contacto con fluidos corporales y por lo general mata a aproximadamente la mitad de las personas a las que infecta, aunque las vacunas y los nuevos tratamientos han demostrado ser muy efectivos para reducir las tasas de mortalidad.

Côte d'Ivoire.

1 cas de la fièvre hémorragique à virus Ebola déclaré par le Ministre de la Santé Dimba Pierre @NgouDnp . 👇(1) pic.twitter.com/u8oFe8T9Jn — Ceaugrouh Bouabré (@ceau_grouh) August 15, 2021

Ébola en África

El último caso del virus hemorrágico del ébola en Costa de Marfil fue en 1994. La paciente contagiada fue diagnosticada de inmediato.

La mujer provenía de Guinea, lugar que de 2014 a 2016 fue el epicentro del brote de ébola más mortífero registrado. El país experimentó un brote de ébola de cuatro meses a principios de 2021 que se declaró terminado el 19 de junio.

A principios de semana, Guinea atambién confirmó un primer caso de virus de Marburgo, una fiebre hemorrágica muy infecciosa similar al ébola.

La transmisión de ambas enfermedades mortales se produce a través del contacto con tejidos y fluidos corporales infectados, mientras que los síntomas incluyen dolor de cabeza, vómitos con sangre, dolores musculares y sangrado.

La OMS dijo que no había indicios de que el caso actual en Costa de Marfil esté relacionado con el brote en Guinea a principios de este año. Dijo que una mayor investigación y la secuenciación genómica identificarán la cepa y determinarán si había una conexión.

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