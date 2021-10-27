Millones de vacunas Covid-19 para niños están listas para enviarse por todo Estados Unidos (EU) una vez aprobadas, informó la Casa Blanca en conferencia de prensa el miércoles 27 de octubre.

Los estados han realizado pedidos iniciales de vacunas Covid-19 para niños y millones de dosis se enviarán de inmediato tan pronto como los reguladores de salud estadounidenses -la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)- autoricen su uso.

"La conclusión es que estaremos listos inmediatamente después de las decisiones de la FDA y los CDC para que los padres puedan vacunar a sus hijos de manera rápida, fácil y conveniente", dijo a los periodistas el coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, Jeff Zients.

Si bien hay niños que se enferman gravemente o mueren por Covid-19, es relativamente raro que sucedan estos casos en comparación con los adultos. Pero, la variante Delta del coronavirus, que se transmite con mayor facilidad, ha aumentado los casos donde los menores no vacunados desarrollan complicaciones e infecciones.

El martes, un panel de asesores de la FDA respaldó el uso de la Pfizer en niños de 5 a 11 años. Eso aún necesita la autorización de la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Tune in now for this morning’s COVID-19 briefing with Dr. Fauci, Dr. Walensky, and Jeff Zients. https://t.co/SLTMR8WQIw — White House COVID-19 Response Team (@WHCOVIDResponse) October 22, 2021

Moderna buscan autorización para vacuna Covid-19 en niños

Los comentarios de Zients se producen justo después de que el CEO de Moderna Inc, Staphane Bancel, dijera que, basándose en el diálogo con la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, cree que la vacuna Covid-19 de su compañía se autorizará para los jóvenes de 12 a 17 años en las próximas semanas.

Bancel agregó que Moderna planea solicitar una autorización regulatoria en los Estados Unidos para niños de 6 a 11 años "muy pronto", y agregó que tiene la esperanza de que el grupo de edad pueda comenzar a recibir las vacunas Covid-19 de Moderna a fines de este año.