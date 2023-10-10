¡Vaitiare Mateos coincidió con Chicharito en la primaria! Así confesó su relación de niños

Bien dicen que, a veces, el mundo parece ser muy pequeño, en especial cuando las coincidencias juntan a dos personas que difícilmente podrían llegar a cruzarse. Un ejemplo de ello es el que reveló la conductora de Hechos AM, Vaitiare Mateos, quien contó cómo coincidió con Chicharito Hernández muy temprano en su vida.

Esto sucedió durante la pausa comercial del noticiero de este martes, pues en la transmisión digital, Vaitiare platicó que tiene la misma edad que el futbolista mexicano y que, además, coincidieron en la misma ciudad mientras estudiaba la primaria, lo que los llevó a cruzarse entre 4° y 5° grado.

¿Dónde estudiaron Vaitiare Mateos y Chicharito Hernández?

La coincidencia entre Vaitiare y Chicharito se dio en una escuela primaria de la ciudad de Morelia, Michoacán. A pesar de que una es chilanga y el otro es tapatío, la vida laboral de sus padres los juntó en el estado michoacano y, casualmente, coincidieron en la misma escuela.

El único detalle es que mientras la periodista iba en el grupo “B”, el jugador se encontraba en el grupo “A”, por lo que aunque no compartieron aula, esto no evitó que los dos personajes hablara e incluso intercambiaran su Facebook, sitio donde se mantenía al tanto durante varios años, hasta que separaron sus caminos y perdieron comunicación.

“Yo de niña vivía en Morelia, y le iba a (Monarcas) Morelia porque en el hotel donde trabajaba mi papá concentraba el equipo”, comenzó a platicar Vaitiare Mateos durante el corte comercial. “De hecho, el papá de Chicharito jugaba en el Morelia y Chicharito iba en mi escuela. Somos del mismo año, nada más que él iba en el “A” y yo iba en el “B”... Mucho tiempo lo tuve en Facebook, pero ya después seguro lo cerró y ya le perdí la pista”.

¿Quién es Vaitiare Mateos, periodista de TV Azteca?

Vaitiare Mateos es periodista y presentadora de noticias en Hechos AM, todos los días a las 6:58 de la mañana. Estudió la licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana y tras más de 14 años ligada a TV Azteca, hoy en día presume una familia con su esposo y sus dos hijos pequeños.

Durante su estancia en Fuerza Informativa Azteca, Vaitiare ha compartido espacio con Alejandro Villalvazo y tuvo sus inicios en TV Azteca Bajío, pues durante mucho tiempo vivió en León, Guanajuato, ciudad de la que se encariñó y que la presume como suya, además de ser aficionada de los “Panzas Verdes” del León, en la Liga MX.