Juzgan a Valérie Bacot, la mujer que mató a su abusador en Francia

Este fin de semana, dio inicio el juicio contra Valérie Bacot, una mujer de 40 años, que podría enfrentar cadena perpetua por matar al hombre, quien fuera su padrastro, pareja, proxeneta y solía cometer abuso sexual contra ella desde los 12 años en Francia.

En marzo de 2016, Valérie Bacot asesinó de un disparo en la nuca a su padrastro y pareja, Daniel Polette, de 61 años, en una furgoneta donde era obligada a prostituirse en Francia. Años después de que asesinara a Daniel Polette, este fin de semana inició el juicio en su contra.

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Luego de matarlo, Valérie Bacot, ocultó el cuerpo de su victimario en un bosque con ayuda de los hijos que procreó con él, pero en octubre de 2017, la mujer fue denunciada, detenida y confesó el crimen.

El caso de Valérie Bacot conmocionó a Francia al mostrar un nuevo rostro de la violencia machista que vivió desde los 12 años.

Procès de Valérie Bacot: selon son avocate, "cette première journée a été extrêmement éprouvante" pic.twitter.com/QPS1Bv3rtC — BFMTV (@BFMTV) June 21, 2021

Daniel Polette abusaba de Valérie Bacot desde niña

De acuerdo con las declaraciones y el libro publicado “Todos lo sabían”, Valérie Bacot fue abusada por Polette, un alcohólico y adicto al porno, desde que tenía 12 años, cuando era pareja de su madre, una mujer que padecía problemas de alcoholismo.

En 1995, Polette fue condenado a dos años de prisión cuando fue denunciado por familiares; sin embargo, Valérie Bacot fue obligada por su madre a visitarlo en la cárcel.

A los 17 años, Valérie Bacot quedó embarazada de Polette y su madre la echó de su casa. Su única alternativa fue formar pareja con su abusador.

“Quería conservar a mi hijo. No tenía a nadie. ¿Dónde podía ir?”, aseguró la mujer acusada.

Valérie Bacot fue víctima de abusos por parte de Polette, quien la golpeaba al principio y después la amenazaba de muerte con un arma.

Valérie Bacot fue prostituida por padrastro durante 12 años

Además de padecer violencia física y los abusos sexuales, Valérie Bacot fue prostituida por Polette en una camioneta en las carreteras de Francia, con una tarifa de 20 y 50 euros.

El hombre tapó los cristales del vehículo y por un orificio observaba a Valérie Bacot para darle indicaciones a través de unos auriculares.

Durante el juicio, se le preguntó a la mujer cuál era la intención de asesinar a Polette, quien respondió que entró en pánico cuando su hija Karline, de 14 años, le confesó que su padre le preguntó sobre su sexualidad.

“Quería salvarla”, confesó Valerie Bacot, quien usó un arma para poner fin a los abusos de los que era víctima desde los 12 años.

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Si quelqu'un peut dire à @EmmanuelMacron de m'appeler au 06.62.81.67.47, je suis disponible pour lui parler du calvaire de Valérie et de nos attentes.



Florian MAÏLY

Porte parole du comité de soutien de Valérie Bacot pic.twitter.com/Muh28X6IkZ — Comité de soutien à Valérie Bacot (@de_bacot) June 14, 2021

Condenan a hijos de Valérie Bacot por ocultar cuerpo

Dos de los hijos de la pareja, de 16 y 17 años, ayudaron a Valérie Bacot a ocultar el cuerpo de su padre en el bosque de la Clayette, cercano a su domicilio, luego de que su madre lo asesinó con un arma.

En el acto también participó el novio de su hija, cuya madre delató a Valérie Bacot ante la policía. Por lo que los hijos de la acusada fueron condenados a seis años de prisión condicional por un tribunal de menores.

La defensa legal de Valérie Bacto pedirá a la justicia de Francia la absolución de la mujer invocando "la violencia extrema" que sufrió a manos de su pareja y el miedo de que su hija fuera otra víctima de dichos abusos.

Pas de prison pour Valérie Bacot ! Violée, violentée, prostituée #LibertéPourValérie - Signez la pétition ! https://t.co/VU0D1nYXvl via @ChangeFrance — soyez thierry (@SoyezT) June 21, 2021

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