¿Catrinas gigantes? Estas son las fechas del Valle de Catrinas Atlixco 2023

La catrina, el personaje que más se asocia al Día de Muertos se apoderó de las calles de Atlixco. Se trata del Valle de Catrinas 2023, evento que permitirá a miles de turistas festejar, literalmente, a lo grande con esta pintoresca exposición mexicana.

Estas figuras monumentales están distribuidas por lugares míticos de este pueblo mágico, entre los que destacan el panteón municipal, la Plazuela Fray de Benavente, la Plaza de Armas, la Plazuela de la Danza, entre otros.

Antes de lanzarte a Atlixco debes saber que las catrinas y sus calles empedradas no son el único atractivo de este municipio, menos cuando el Día de Muertos está a la vuelta de la esquina. En sus calles también habrá actividades artísticas y gastronómicas que acompañarán al Valle de Catrinas.

¿Cuándo es el Valle de Catrinas de Atlixco 2023?

Este festival, que lleva tres años realizándose, se llevará a cabo entre el 14 de octubre y el 5 de noviembre en todo el municipio. El recorrido es gratuito y las personas podrán visitar más de 10 catrinas monumentales que, para la edición 2023, tendrán temáticas nacionales y locales.

Entre las locales destaca la Catrina Poeta Prehispánico, las Catrinas de Popocatépetl e Iztaccíhuatl, pero también está El Tecuani, el Charro Negro, El Diablito de San Miguel y la China Atlixquense.

¿Dónde están ubicadas las catrinas de Atlixco?

Las ubicaciones de las catrinas, difundidas por el gobierno municipal de Atlixco, son las siguientes:



Catrina Bienvenida (Plaza de las Armas)

Catrina Zocalera (Plaza de las Armas)

Popocatépetl e Iztaccíhuatl (Campo de Cempasúchil)

Poeta Prehispánico (Av. Nicolás Bravo)

La Mora (Av. Hidalgo)

Volador águila (Plazuela de la Danza)

Monja (Parque de la Soledad)

Dualidad (Panteón Municipal)

El Huizo (Plazuela Fray Toribio)

El Viajero (Los Arcos)

Ubicación de las catrinas en Atlixco, Puebla|Ayuntamiento de Atlixco.

¿Quién es la catrina?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, la catrina es un personaje creado por el pintor, ilustrador y caricaturista mexicano de Aguascalientes, José Guadalupe Posada. Actualmente es la figura que más se asocia al Día de Muertos y a la muerte en general, pero su imagen ha trascendido más allá de las fronteras.

"Su nombre original es 'La Calavera Garbancera', “garbancera” es la palabra con que se conocía entonces a las personas que aún teniendo sangre indígena dejaron de vender maíz para vender garbanzos pretendiendo ser europeos ya fuera españoles o franceses y renegando así de su propia raza, herencia y cultura", añade la dependencia.

La calavera original de la catrina no está vestida y únicamente porta un sombrero, esto según especialistas, se interpreta como una crítica a la pobreza en que vivían los mexicanos.